«لو نقلت لشقة جديدة».. خطوات وشروط تركيب عداد غاز طبيعي

الغاز الطبيعي أصبح أمرا هاما في كل المنازل بدلا من عناء شراء اسطوانات البوتجاز، ولكن هناك الكثيرون الذين لم يصل الغاز الطبيعي إلى منازلهم أو عند الانتقال إلى سكن جديد، لذا يسعون إلى تركيب عدادات غاز طبيعي للتيسير عليهم في مقر سكنهم.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» خطوات وشروط التقديم لتركيب عداد الغاز الطبيعي وفق الموقع الرسمي لوزارة البترول أبرزها مايلي:

خطوات توصيل الغاز للمنازل

الأوراق والمستندات المطلوبة

صورة بطاقة الرقم القومى مسجل بها العنوان المراد التوصيل له.

فى حال اختلاف العنوان المذكور بالرقم القومى يتم طلب أحد المستندات التالية: صورة من عقد تمليك أو إيصال (الكهرباء - المياه - التليفون).

صورة عقد الإيجار أو مستند الملكية.

إيصال كهرباء حديث.

صور بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر لمن يريد التقديم للحصول على العداد.

ما يثبت سداد قيمة تكاليف تنفيذ الأعمال.

الإجراءات المطلوبة لتركيب عداد غاز طبيعي

اتجه إلى مقر شركة الغاز في المنطقة التابع لها، وتقدم بطلب على النموذج المعد لذلك بصالة استقبال العملاء.

بعد تقديم الطلب يتم عمل معاينة عن طريق قسم خدمة العملاء لتحديد العمل المطلوب للعميل وتحديد رقم الكود.

يتم التعاقد مع العميل لسداد الرسوم المقررة لإنجاز الخدمة «تأمين العداد، تأمين استهلاك ومقابل التحويل».

يجري عمل التركيبات الداخلية للعميل بعد قيامه بسداد مقاسية التركيبات.

تجري الشركة تحويلات للأجهزة الموجوده لدى العميل.

وإذا لم يكن بالمنطقة السكنية وصلة خارجية فعلى العميل إحضار الآتي:

شهادة أو خطاب من الحي التابع له العقار بعدم وجود مخالفة بالعقار أو الطابق الذي يقيم فيه العميل.

يجري التعاقد مع العميل طبقا للمستندات المطلوبة لإتمام التعاقد ودفع الرسوم المطلوبة لإنجاز الخدمة قبل الشركة.

يجري عمل التركيبات الداخلية والخارجية بعد سداد قيمة مقايسة التركيبات.

تجري الشركة تحويلات للأجهزة الموجوده لدى العميل بعد سداده قيمة المستحقات المطلوبة.

ويمكن أيضا الاشتراك في عداد الغاز والحصول على الخدمة، من خلال التوجه إلى مركز خدمة العملاء التابع للمنطقة وطلب الخدمة مباشرة أو الاتصال تلفونيا بالرقم 19129 لجميع المناطق.