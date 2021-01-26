تعرف على جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحقوق بالمنوفية

أعلنت كلية الحقوق جامعة المنوفية، جداول إمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020 - 2021 ، على أن تبدأ الإمتحانات في يوم الأحد 21 فبراير، وحتي يوم الخميس 18 مارس، لجميع الفرق بالكلية، على أن يخوض الطلاب في المواد التي تخلفوا فيها عن أداء امتحانات سابقة في نفس مواعيد الامتحانات المحددة.

جداول امتحانات الفرق الدراسية بكلية الحقوق

وأوضحت الكلية، أن مواعيد الامتحانات تُقام على فترتين، الفترة الصباحية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا، فيما تقام امتحانات الفترة المسائية من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة الرابعة عصرا.

وفيما يلي ينشر «الوطن» جداول الامتحانات:

وزير التعليم العالي: امتحانات نصف العام في موعدها بعد انتهاء الإجازة

من جانبه، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس الأعلى للجامعات، وافق على عودة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي في موعدها المحدد بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي، على أن تجهز الكليات بالجامعات جداول ومواعيد الإمتحانات.

وأضاف وزير التعليم العالي، أن المجلس الأعلى للجامعات منح الجامعات سلطة اختيار ونمط وآليات تنفيذ الامتحانات وفقا لظروفها، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية كاملة لمواجهة تفشي المرض مع التشديد.

الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء جامعة المنوفية الأهلية

وأعلن الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، في وقت سابق، موافقة المجلس الأعلى للجامعات، على إنشاء جامعة المنوفية الأهلية، موضحا أنه جارِ الحصول على موافقة رئيس الجمهورية ليبدأ المخطط الزمني للإنشاء وبدء الدراسة بها لتقديم خدمة تعليمية متميزة.

وأضاف رئيس جامعة المنوفية، أن الجامعة ستقدم خدمات للطلاب من خلال البرامج النوعية الجديدة لتأهيل الخريجين لسوق العمل ورفع كفائتهم العملية والعملية في شتي المجالات لتناسب سوق العمل.