«الصحة»: كل لقاحات كورونا المعتمدة في العالم يمكن استخدامها في مصر

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، أن كل اللقاحات التي جرى اعتمادها عالميا لمواجهة وباء كورونا المستجد، من الجائز أن نستخدمها في مصر للتطعيم ضد هذا الفيروس، حال توافرها لدينا، وألا يجري الاعتماد فقط على اللقاح الصيني المتوفر حاليا، كاشفا أن هناك كمية كبيرة من المغالطات، متواجدة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حول وباء كورونا المستجد، وهذه المغالطات السبب في حالة الحيرة المنتشرة بين الناس.

ودعا «حسني»، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة «cbc»، ومن تقديم الإعلاميات مفيدة شيحة وسهير جودة ومنى عبدالغني، الجميع للجوء إلى الوسائل المضمونة للوصول إلى المعلومات الصحيحة، كاشفا أن تلك المشكلة لا تعاني منها مصر فقط، بل ظاهرة على مستوى العالم.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان، أن لهذا نجد أن دار الإفتاء في الإمارات تحرم الشائعات، وتدعو مواطنيها للحصول على المعلومات من الجهات المخصصة والموثقة، كما في الولايات المتحدة الأمريكية بدأوا يضعون محاذير معينة لما ينشر بمواقع التواصل الاجتماعي عن وباء كورونا.

لقاح واقٍ أو دواء شافٍ

وأشار إلى أنه منذ انتشار وباء كورونا المستجد، كان الأمل الوحيد في مواجهته، هو إيجاد لقاح واق أو دواء شاف، ولهذا كنا نؤكد دائما، أن الإجراءات الاحترازية هي السبيل الوحيد الذي نملكه في تلك الفترة، في معركة العالم مع فيروس كوفيد 19، حتى بدأ سباق اللقاحات في العالم، وتم اعتماد مجموعة من اللقاحات، ومستقبلا سيتم اعتماد مجموعة أخرى من اللقاحات، قائلا :«ما تم إجازته من تلك اللقاحات حتى الآن، غير ما سيكون متوفر من لقاحات بعد 3 أشهر، فسباق اللقاحات لم ينتهي».

كل اللقاحات المعتمدة في العالم يمكن استخدامها في مصر

وأوضح أن المتواجد من لقاحات حتى الآن، هي الأمصال المبنية على فكرة الفيروسات المقتولة، أو غير النشطة، منبها أن مصر اختارت عددا من اللقاحات التي ستعتمد عليه، ولم تختر لقاحا واحدا، كما يظن البعض، صحيح المتوفر حتى الآن اللقاح الصيني، لكن هذا لا يمنع أنه من الجائز جدا، خلال الاسابيع القادمة، أن تتوافر كل اللقاحات المعتمدة في العالم للمصريين.