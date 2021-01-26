المجلس التصديري يُعلن انتهاء أزمة تصدير الموالح المصرية للصين

أعلن المجلس التصديري لـالحاصلات الزراعية، عن نجاح المجلس بالتعاون مع الإدارة المركزية للحجر الزراعي، ومكتب التمثيل التجاري ببكين، في إنهاء أزمة تصدير الموالح إلى دولة الصين.

التعاون المثمر بين المجلس والحجر الزراعي المصري ومكتب التمثيل التجاري ببكين وراء نجاح الملف

وأكد المجلس، أنه إلحاقا بالتعميمات المرسلة بشأن متطلبات الجانب الصيني، فيما يتعلق بتصدير الموالح للصين، التي كان آخرها قيام الجانب الصيني باختيار 3 محطات بشكل عشوائي للتفتيش عليهم بخاصية «الفيديو كونفرانس»، موضحا أنه تم النجاح في إنهاء هذا الملف، حيث اعتمدت الجمارك الصينية القائمة الجديدة لمحطات تعبئة موسم 2020/ 2021، على موقعهم الرسمي.

وأوضح، أن هذا النجاح قد جاء في إطار التعاون الدائم والمثمر بين المجلس والحجر الزراعي المصري ومكتب التمثيل التجاري ببكين، حيث تم، بالتعاون معهم، تنسيق اجتماع مع الجانب الصيني باستخدام خاصة «الفيديو كونفرانس» برئاسة الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري، بحضور المجلس ومكتب التمثيل التجاري المصري في بكين.

وتضمن الاجتماع تفتيشا بالفيديو على ثلاثة محطات تعبئة، تم ختيارها من الجانب الصيني وولى مهندسي الحجر الزراعي ومهندسي محطات التعبئة المعنية الرد على استفسارات وملاحظات الجانب الصيني، كما تولت الإدارة المركزية للحجر الزراعي بعد الاجتماع وبالتعاون مع المجلس إرسال كافة البيانات التي طلب الجانب الصيني سرعة الموافاة بإنهاء الملف.