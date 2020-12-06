وزير القوى العاملة يتفقد جامعة الأقصر ومركز الرضوانية

تفقد اليوم محمد سعفان وزير القوى العاملة، عددا من المشروعات في محافظة الأقصر في إطار جولته السريعة بالمحافظة.

وبدأت الجولة التي رافقه فيها، محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، بزيارة جامعة الأقصر، حيث كان في استقبالهم الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، وأعضاء هيئة التدريس.

وتفقد وزير القوى العاملة مركز التدريب المهني بمنطقة الرضوانية، والتابع لمديرية القوى العاملة بالمحافظة، والذى يستهدف تدريب الشباب على الحرف الفنية الممثلة فى الخياطة والكهرباء والسباكة، وغيرها من الحرف.

وقال عبده هاشم، مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر، إن مركز التدريب المهنى بمنطقة الرضوانية بدأت الأعمال الإنشائية عام 2006، إلا أن العمل توقف به خلال أحداث 2011، وجرى استئنافه مجددا بعدما انتهت جميع الأعمال التجهيزية به.

وأشار إلى أن المركز يعمل على تدريب الشباب على الحرف الفنية وتنمية قدراتهم ومهارتهم لتهيئة الفرص أمامهم للالتحاق بالعمل، وتلبية الاحتياجات عن زيادة الطلب على العمالة المدربة اللازمة للمشروعات الجديدة.

واضاف هاشم انه تم منذ أيام افتتاح المركز بشكل تجريبى، ليستهل العمل به بإقامة دورة للتدريب على الخياطة لمدة 150 ساعة موزعة على مدار شهر بأكمله، ويشارك بها 35 متدربا من شتى أنحاء الأقصر.

وفى نهاية جولته شارك الوزير في احتفال لذوى الاحتياجات الخاصة، بمناسبة اليوم العالمي.