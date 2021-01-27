الصحة تحذر السيدات من خطر تجريب الميكاب في المولات بسبب كورونا

وضعت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من الإرشادات الوقائية والتعليمات للوقاية من فيروس كورونا داخل المولات، خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وقالت الوزارة في منشور توعوي لها لابد من ارتداء الكمامات واستخدام المطهرات والالتزام بالمسافة الآمنة مترا على الأقل بين كل شخص والآخر.

لا تجربي أدوات التجميل

ووجهت الوزارة رسالة إلى السيدات خاصة عند التسوق في المولات وهي عدم تجربة مستحضرات التجميل واستخدام كارت الصرف الآلي.

وأضافت الوزارة أنه لابد من الابتعاد عن الأماكن المزدحمة وتطهير دورات المياه قبل استخدامها، مشددة على ضرورة اصطحاب الأطفال وكبار السن في المولات.

وأكدت الوزارة على استخدام الأطباق والملاعق البلاستيكية وعدم لمس الأسطح.

وتستمر وزارة الصحة والسكان في رفع أعلى درجات الاستعداد على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من الفيروس وغيرهم من أي فيروسات.

ودشنت وزارة الصحة أيضا منصات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة للاطلاع المواطنين على مستجدات الفيروس لحظة بلحظة فضلا عن تطبيق صحة مصر المزود بكل المعلومات بلغات مختلفة ويمكن تحميله على الهواتف.

الصحة تناشد المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، لافتة الي أن الدولة تعمل علي توفير لقاحات الفيروس من جهات مختلفة ولكن في حين أخذ اللقاح للمواطنين بعد الأطقم الطبية لابد أيضا من الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية لأن اللقاح ليس الحل السحري للوقاية من الفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن المنحنى الوبائي للفيروس يشهد الفترة الأخيرة انخفاضا كبيرا في أعداد مصابي فيروس كورونا أهمها حرص المواطنين في اتباع الإجراءات الاحترازية، وطريقة المناورة التي تم التعامل بها مع الفيروس، ومساهمة مؤسسات الدولة المختلفة في انخفاض أعداد الموظفين وتطبيق التناوب.