150 إعلاميا أجنبيا يزورون أهرامات الجيزة ويشيدون بالحضارة المصرية «صور»

فى إطار الزيارات اليومية لمنطقة الأهرامات الأثرية، التي تنظمها اللجنة المنظمة لمونديال بطولة العالم لكرة اليد، المقامة حاليا في مصر، خلال الفترة من 13 الى 31 يناير الجاري، قام الوفد الإعلامى الأجنبي المكلف بتغطية البطولة، بالتنسيق مع لجنة الإقامة والإعاشة بزيارة أهرامات الجيزة.

الإعلاميون الأجانب: زيارة الأهرامات كانت حلما لنا وتحقق

وأعرب أعضاء الوفد الإعلامي المكون من 150 إعلاميا، عن سعادتهم لزيارة أحد أهم الآثار في العالم، مؤكدين أن زيارة الأهرامات، كانت حلما للكثيرين منهم وتحقق.

كما عبروا عن عميق شكرهم وامتنانهم، للتنظيم الجيد للبطولة، وكذلك الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة المصرية، التي كان لها الأثر الكبير لنجاح البطولة.

وحرص أعضاء الوفد الإعلامي، على التقاط الصور التذكارية أمام الأهرامات وأبو الهول، مؤكدين أن تلك الصور ستظل في الذاكرة، وسيقومون باطلاع ذويهم عليها، للتعرف على الحضارة المصرية العريقة.

وتشهد البطولة غدا الأربعاء، بدء مباريات منافسات دور الربع النهائي، بعد انتهاء الدور الرئيسى للبطولة، وتحديد الثمانية الكبار الذين تأهلوا من المجموعات الأربع التي شهدها الدور الرئيسي.

واكتملت أضلاع ربع النهائي للبطولة، الذي أسفر عن وقوع 8 منتخبات في مواجهات نارية، حيث سيلتقي منتخب مصر مع نظيره الدنماركي، الساعة 6.30 بصالة استاد القاهرة، والسويد يواجه قطر بصالة ستاد القاهرة في تمام الساعة 9.3 مساءً، وإسبانيا مع النرويج بصالة العاصمة الإدارية في تمام الساعة 9.3 مساء، وفرنسا أمام المجر بصالة برج العرب بالإسكندرية، عند الساعة 9.30 مساء.

ويلتقي الفائز من لقاء مصر مع الدنمارك، مع الفائز من لقاء إسبانيا والنرويج، بينما يلعب الفائز من مباراة السويد وقطر، مع الصاعد من مواجهة فرنسا والمجر.

وكان وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، التقى لاعبي المنتخب الوطني عبر الفيديو كونفرانس اليوم، حثهم خلال اللقاء، على بذل كل جهودهم لإسعاد ملايين المصريين، الذين ينتظرون منهم الظهور بشكل مشرف.