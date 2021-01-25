ضيف يموت أثناء تصوير حوار معه والمذيعة: موقف رهيب وصعب.. (فيديو)

كشفت الإعلامية آية عبدالرحمن مقدمة برنامج «الحقيقة»، الذي يعرض عبر شاشة اكستر نيوز، إنها تعرضت أمس الأحد لأصعب موقف بمسيرتها المهنية حتى الآن، ويعتبر أيضا أصعب موقف قد يوضع به إعلامي، أثناء تأديته لعمله، بعدما توفى المهندس أبو طالب توفيق رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، خلال تسجيل حلقة معه.

وقالت «عبدالرحمن»، خلال حلقة اليوم الاثنين من برنامج «الحقيقة»، إنها كانت مكلفة بإجراء حوار مصور تلفزيونيًا، مع شخص محترم جدا، خلال جولة ستقوم بها بأحد الأماكن، وبالفعل ذهبت في طريقها إلى هذا الرجل، لتقوم بعملها، ومع بداية تسجيل الحوار شعرت أن هذا الرجل يعاني من بعض التوتر بعدما شاهدت تعرقه بشكل كبير.

إيقاف التصوير

وأوضحت أنها في هذه اللحظة، طلبت من زملاؤها إيقاف التصوير، كما طلبت من هذا الرجل أن يتوقفوا حتي يجمعا افكارهم سويًا، ثم يعودوا لإستئناف الحوار، لافتة أن الرجل شكرها على هذا الطلب، وبالفعل توقفا عن التصوير.

موت مفاجئ

وأشارت إلى أنه بعد فترة قصير طلب الرجل إستكمال الحوار، وعرض عليها أيضا ضرورة التصوير مع عمال مكان الجولة الذين يرأسهم في العمل، ثم بدأ الحوار، وبعد مجموعة من الأسئلة تفاجئت بهذا الرجل يسقط على الأرض متوفيًا، في أقل من 30 ثانية

موقف رهيب

وألمحت، أنها تحكي هذا الموقف، الذي وصفته بالرهيب، وكان سببًا في غيابها عن عملها أمس، ولكن الهدف من قيامها بذلك هو أن تؤكد للمشاهدين بأن «الحياة مش مستاهلة، والدنيا دي كلها متستهلشي»، كل هذا التكالب والتصارع حتى تبعد زميلك لك بالعمل عن المكان أو المنصب الذي ترغب في الوصول إليه.

وشددت، بأن الانسان في لحظة يتوفى، وفي لحظة يحصد ما زرعه خلال حياته، وبشكل مفاجئ، واصفة هذا الرجل بالعظيم، ومشيرة إلى أنها تيقنت من ذلك، بعدما شاهدت حزن كبير من العمال الذين كان يرأسهم.