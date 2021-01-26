ضبط مصنع «سناكس» بدون ترخيص في الإسكندرية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مصنع لإنتاج سناكس، بدون ترخيص بمنطقة عبد القادر، وذلك بعدما قامت إدارة التجارة الداخلية بقيادة أحمد عبد الحميد مدير الرقابة التجارية بالاشتراك مع إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير الإدارة بشن حملات بنطاق الإدارة.

وتحفظت الحملة من ذلك المصنع على 2 طن ذرة مجروش للتصنيع، 125 كيلو جرام بودرة جبن شيدر، 125 كيلو جرام بودرة فلفل حلو، 200 كرتونة منتج نهائي سناكس عبوة الكرتونة الواحدة 24 كيس.وفي ذات الحملة، قد تم تحرير محضر بيع اسطوانات بوتاجاز بسعر أزيد وتم التحفظ على عدد أربعة اسطوانات بوتاجاز منزلى، كما تم سحب عينة من أحد محطات تموين السيارات بناء على شكوى من أحد المواطنين من بنزين 95 بالاشتراك مع وحدة مباحث تموين العامرية وجارى إرسالها للتحليل.

وتم التحفظ على الكميات المضبوطة و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

جاء ذلك نتيجة تعليمات من وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على مصانع المواد الغذائية والأسواق ومستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات لحماية المواطنين من السلع المجهولة المصدر والتدليس والغش التجاري.

وفي سياق آخر، قامت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، واللواء حسام الشيخ، رئيس حي العامرية أول، برفقة محمد عبد الله، سكرتير عام الحي ومدير الطرق والمرافق وجميع الإدارات المعنية بالحي والشئون الاقتصادية بالمحافظة وجهاز حماية أملاك الدولة، بزيارة تفقدية لموقع 25 فدان أملاك دولة، تمهيدا لاستغلالها بمشاريع خدمية للمحافظة بمنطقة مرغم قبلي بجوار مساكن العرايس.