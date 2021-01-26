محمد منير عقب أزمته الصحية الأخيرة.. «حياة بلا دخان»
كتب:
أحمد حسين صوان
09:45 م | الثلاثاء 26 يناير 2021
محمد منير
يواصل الفنان محمد منير، قضاء فترة النقاهة، في منزله، بعد خروجه من المستشفى قبل أسابيع قليلة، إثر الأزمة الصحية التي تعرض لها، ولا يخرج من المنزل إلا في استثناءات معدودة.
وقالت مصادر مُقربة من الفنان محمد منير، إنّ الأخير استجاب لنصائح الفريق الطبي المُعالج له، بالإقلاع عن التدخين، إذ صارت حياته حاليًا بلا دخان، بعدما كان يُدخن لسنواتٍ طويلة بشراهة.
وأوضحت المصادر أنّ محمد منير لم يشعر بأي تأزم أو تذمر بعد إقلاعه عن التدخين، لاسيما بعدما تحسنت حالته الصحية بشكلٍ كبير، وضبط عملية التنفس.
أبطال رجالة
يذكر أنّ الفنان محمد منير احتفل بعيد الشرطة، من خلال طرح أغنية جديدة تحمل اسم «أبطال رجالة»، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».
«أبطال رجالة» من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وصوت خالد محسب، والفيديو كليب من إخراج أكرم فاروق، ومن إنتاج «مستقبل وطن»، وتقول كلماته: «أول ما بحس في لحظة بخوف.. بلاقيك دايمًا قدامي.. بتضحي علشان أهلك وأخواتك ما يهمكش أسامي».
باب الجمال
وطرح الفنان محمد منير، قبل أيام، أغنيتين جديدتين، من ألبومه الغنائي الجديد، وهما «فينك يا حبيبي» و«باب الجمال» على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وقد حققتا نحو 4 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».
ألبوم «باب الجمال» يتضمن 5 أغان، وهي: «فينك يا حبيبي» من كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين، وتوزيع أمير محروس، «أنا رايق» كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، «ذوق» كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، «مسألة السن» من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.