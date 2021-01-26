محمد منير عقب أزمته الصحية الأخيرة.. «حياة بلا دخان»

يواصل الفنان محمد منير، قضاء فترة النقاهة، في منزله، بعد خروجه من المستشفى قبل أسابيع قليلة، إثر الأزمة الصحية التي تعرض لها، ولا يخرج من المنزل إلا في استثناءات معدودة.

وقالت مصادر مُقربة من الفنان محمد منير، إنّ الأخير استجاب لنصائح الفريق الطبي المُعالج له، بالإقلاع عن التدخين، إذ صارت حياته حاليًا بلا دخان، بعدما كان يُدخن لسنواتٍ طويلة بشراهة.

وأوضحت المصادر أنّ محمد منير لم يشعر بأي تأزم أو تذمر بعد إقلاعه عن التدخين، لاسيما بعدما تحسنت حالته الصحية بشكلٍ كبير، وضبط عملية التنفس.

أبطال رجالة

يذكر أنّ الفنان محمد منير احتفل بعيد الشرطة، من خلال طرح أغنية جديدة تحمل اسم «أبطال رجالة»، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

«أبطال رجالة» من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وصوت خالد محسب، والفيديو كليب من إخراج أكرم فاروق، ومن إنتاج «مستقبل وطن»، وتقول كلماته: «أول ما بحس في لحظة بخوف.. بلاقيك دايمًا قدامي.. بتضحي علشان أهلك وأخواتك ما يهمكش أسامي».

باب الجمال

وطرح الفنان محمد منير، قبل أيام، أغنيتين جديدتين، من ألبومه الغنائي الجديد، وهما «فينك يا حبيبي» و«باب الجمال» على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وقد حققتا نحو 4 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

ألبوم «باب الجمال» يتضمن 5 أغان، وهي: «فينك يا حبيبي» من كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين، وتوزيع أمير محروس، «أنا رايق» كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، «ذوق» كلمات مجدي نجيب وألحان وجيه عزيز ومن توزيع رومان بونكا، «مسألة السن» من كلمات صلاح فايز وألحان هاني شنودة وتوزيع رومان بونكا.