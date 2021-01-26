بريد الوطن.. افتح يا سمسم على كنوز سقارة

فى الآونة الأخيرة رأينا اكتشافات مذهلة فى منطقة سقارة، والتى تدل على أنها منبع الحضارة، وكان ذلك بالاشتراك بين د. زاهى حواس، أشهر عالم آثار فى العالم، وبين د. خالد العنانى وزير الآثار، وهذه الاكتشافات تشعرك للوهلة الأولى أن القدماء المصريين كانت لهم رؤية مستقبلية باحتفاظهم بآثارهم التى أصبحت محط أنظار العالم، فهناك الجبانات المحفورة على أعماق كبيرة ومعدة بطريقة خاصة، وكذلك طريقة الدفن، والتوابيت المختلفة التى تدل على الشخصية التى تسكنها، وأيضاً الأدوات الفخارية المتنوعة القادمة من دول متعددة، مما يدل على حجم التجارة التى كانت تمارسها مصر فى هذه الفترة مع العديد من الدول

ويبرز هنا السؤال: هل القدماء المصريون كانوا على يقين بأن حضارتهم ستكون يوماً ما بعد زمن طويل مثار ذهول العالم أجمع؟ فالكل يعلم أن كل يوم يفتح لنا «سمسم» بالجديد ليذهل العالم من جديد بمدى التطور الذى تشهده المنطقة فى هذا العصر، لذا فإننا ننتظر المزيد من الاكتشافات العلمية فى كل يوم.

د. ثابت غنام

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