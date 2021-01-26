بريد الوطن.. وجِّه بتدعيم «كباس» الجمالية يا وزير الإسكان

يا حكومة فى مدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية يوجد «كباس» لمياه الشرب، تم بناؤه بعد ثورة يوليو عام 1952، وهذا الكباس عبارة عن مبنى ضخم جداً، وشاهق الارتفاع، بل إنه يعد أعلى مبنى فى مدينة الجمالية، غير أنه منذ تم إنشاء الكباس، لم يتم تدعيمه بأى صورة من الصور، ونحن أهالى المدينة، نخشى أن تحدث -لا قدر الله- أى مشكلة لهذا الكباس، فنجده أثراً بعد عين، فضلاً عن الأذى الذى من الممكن أن يتعرض له أهالى المنطقة إذا حدث لا قدر الله أى مشكلة للكباس، لذلك نناشد السيد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، التكرم بتوجيه المسئولين باتخاذ اللازم لتدعيم «الكباس» حرصاً على سلامته وسلامة المواطنين.

خالد رفعت الدواخلى- الجمالية - دقهلية

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