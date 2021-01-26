محامي ضحايا الطبيب المتحرش لـ"الوطن": سنواجهه بفيديوهات تسجل جرائمه

قال الدكتور حسن أبو العنين، محامي ضحايا طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال من بينهم الممثل عباس أبوالحسن وتميم يونس، إنهم علموا بالقبض على الطبيب المتحرش اليوم، من عيادته بالدقي، بناء على قرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره في البلاغات المقدمة من قبلهم، وبدء التحقيقات معه في الاتهامات الموجهه إليه.

وأضاف المحامي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: « كنا منتظرين تلك الخطوة حتى يتم استكمال التحقيقات في القضية، من قبل النيابة وسماع أقوال الطبيب فيما نسب إليه من اتهامات وعرض الفيديوهات والأدلة التي تثبت تحرشه وجرائمه والتي تم تقديمها عليه وسنواجهه بها»

وأكد أبو العينين، أنه بعد انتهاء التحقيقات وسماع أقوال الطبيب، سيتم مواجهة الطرفين وسيتم تخصيص جلسات في المحكمة، فيما بعد، متوقعا أن التحقيقات ستستغرق بعضا من الوقت، قائلا: «النيابة استمعت لأقوال المجني عليهم لمدة استمرت 18 ساعة، وسيتم مواجهة المتهم بكل تلك الأقوال والاتهامات».

فيديوهات مصورة وتسجيلات للطبيب المتحرش

وتابع: « أمددنا النيابة بكافة الأدلة عبارة عن فيديوهات مصورة وتسجيلات للطبيب وهو يرتكب جرائمه، وسنتابع كافة التحقيقات وسنمد النيابة بكافة المطالب التي تساهم في تحقيق العدالة ومعاقبة المتهم».

وكان الفنان عباس أبوالحسن، مؤلف فيلم "إبراهيم الأبيض"، أعلن في بداية الأمر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، عن تورط طبيب أسنان مشهور في جرائم تحرش واعتداء جنسي على مدار أكثر من 35 عامًا بالرجال، ثم تقدم رسميا ببلاغات هو ومجموعة أخرى تصل إلى أربعة أفراد ( مجني عليهم)، تتهم الطبيب بالتحرش بمئات الشباب والرجال في عيادته، وكذلك بالأماكن العامة، وأنّ الطبيب تعرض للضرب والإهانة في بعض الوقائع من ضحاياه.

وكان الدكتور باسم سمير، طبيب الأسنان، المتهم بالتحرش بعدد من الرجال، أصدر في وقت سابق عقب تداول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بيانا عبر صفحة عيادته، أدان فيها الاتهامات التي تعرض لها، واصفا إياها بأنّها محاولات ابتزاز وتهديدات عديدة بلغت خستها حد نشر افتراءات مكذوبة ومضللة لا تمت للواقع بأي صلة، للنيل من سمعته ومكانته المهنية والشخصية بل وطالت أضرارها أفراد أسرته كافة.