أحداث مسلسل جمال الحريم الحلقة 33.. يوسف يبدأ في تكوين فرقته الدينية

في إطار من الدراما والتشويق والرعب يُعرض مسلسل جمال الحريم، الذي استطاع أن يجذب انتباه المشاهدين نظرًا للقصة الخاصة المتعلقة بعالم الأرواح والشياطين.

تستعرض «الوطن» ضمن سلسلة الأخبار الخدمية في المجال الفني على مدار الساعة، موعد الحلقة الجديدة من مسلسل جمال الحريم، وملخص أحداث الحلقة التي احتلت أعلى ترتيب التريند عبر موقع البحث العالمي «جوجل»، فضلا عن ملخص الأحداث الماضية.

ملخص أحداث مسلسل جمال الحريم الحلقة 33

تدور أحداث مسلسل جمال الحريم الحلقة 33 بحلم نور التي تقم بدورها الفنانة نور اللبنانية بإياد ابن خالتها، ورؤيتها لقريبتها من عصر آخر وسليم المسحور التائب من عبادة الشيطان، تتوجه بعدها إلى طبيبتها النفسية، التي تخبرها أنها أصبحت أقوى وأن حل جميع المشاكل يبدأ منها هي، وليس من الآخرين، واقترحت عليها الطبيبة أن تقوم بنشر تجربتها لإرشاد الآخرين.

وعلى صعيد آخر تتلقي نور اتصال من صاحب القناة التي كانت تعمل بها، ويخبرها أن صديقه المنتج معجب بإنشاد يوسف ويرغب في إنتاج ألبوم.

تقنع نور، يوسف بالذهاب إلى المنتج الذي تتوافق رؤيته معهم، ويتفقان على تأسيس فرقة تقوم بالانشاد الروحاني لدعم الإنسانية والبشر آيا كانت ديانتهم أو توجهاتهم.

وتأتي آخر مشاهد المسلسل، أثناء تستغل «حنان» شقتها الفارهة من أجل أن تقوم بأعمال السحر والشعوذة، لتفاجئ بتصرف غريب، تتجه ناحية المطبخ لتجد السكين موضوعة بشكل غريب، لكنها تتركها وتنصرف بلا اهتمام.

مواعيد عرض مسلسل جمال الحريم

يذاع مسلسل جمال الحريم على قناة DMC من الأحد إلى الخميس.

وتعرض الحلقة الجديدة في الساعة السابعة والنصف مساء، والإعادة الأولى في الثالثة صباحا، والإعادة الثانية، في اليوم التالي في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا.

ويذاع المسلسل أيضا على قناة «دي أم سي دراما»، في تمام الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة إلا ربع عصرا.

ويذاع على قناة MBC4 في تمام الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.

يشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، الفنانة نور والنجم خالد سليم ودينا فؤاد والفنان القدير صلاح عبدالله، والفنان أشرف مصيلحي، حازم سمير، إيهاب فهمي، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفي، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجي.