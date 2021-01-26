طبيب: دخول الكحول والمطهرات للعين يسبب قرح

قال الدكتور عمرو سمرة، أستاذ طب وجراحة العيون بمعهد بحوث أمراض العيون، إنه شهد خلال الفترة الأخيرة، إصابات في العيون بسبب استعمال المطهرات، لأنها ربما تدخل العين أثناء الاستخدام، ما يؤدي إلى الإصابة بقرح صغيرة أو كبيرة، ولو كانت صغيرة فإن الإنسان يتعافى منها دون تدخل، ولكن إذا كانت الإصابة كبيرة يجب الذهاب إلى الطبيب فورا.

إسعافات سريعة

وأضاف «سمرة»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الثلاثاء، أنه عند الإصابة بالكحول في العين، على الشحص الذهاب إلى أي مصدر مياه ووضع العين أسفلها لفترة حوالي ربع ساعة لكي تخرج المادة الكيميائية خارج العين، وإذا الإنسان «دعك» عينيه ربما يحدث له احمرار أو حكة، ولكن الإصابة في العين تحدث بالدخول المباشر للكحول في العين، موضحا: «لكن الفرك مش هيعمل حاجة».

وأوضح أستاذ طب وجراحة العيون بمعهد بحوث أمراض العيون، أن علاج هذه المشكلة يتم من خلال وضع عدسة لاصقة علاجية لمدة 24 ساعة، وبعدها تعود العين إلى طبيعتها أو إغلاق العين بالكامل لمدة 24 ساعة ولا تتحرك أبدا، لكي يتعافى الحرق الموجود في الجلد، من يرتدي العدسة اللاصفة تعمله حماية.

كورونا مثل أي عدوى فيروسية

وشدد على أن فيروس كورونا مثل أي عدوى فيروسية أخرى، حيث يدخل العين ويصيبها بنفس الأعراض، مثل أي عدوى، مثل الاحمرار في العين، وفي بعض الأحيان يأتي إلينا بعض الحالات ولم نكن نعلم أنهم مصابون بكورونا وأنه مصدر العدوى، موضحا: «وقد يدعك الإنسان عينه ويسلم على صديقه وبعدها ينقل له المرض».

الجدير بالذكر أن مصر مثل العديد من دول العالم تعاني من انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، واتخذت الحكومة العديد من الإجراءات لمكافحتها مثل فرض غرامات فورية.