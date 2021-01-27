أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 27-1-2021 في مصر

شهدت أسعار بورصة الدواجن استقرارا في الأسواق المحلية، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 27 بناير الجاري، لتستمر موجة الاستقرار والتي بدأت منذ بداية العام الجاري وحتى اليوم.

وكانت قد شهدت أسعار بورصة الدواجن على مدار العام الماضي ومع بدء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض نتيجة لتأثر القوى الشرائية وتأثر الاقتصاد العالمي بالجائحة.

وترصد «الوطن»، في إطار الخدمات اليومية التي نقدمها للقراء على مدار الساعة، الأسعار المعلنة للدواجن من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، والدواجن البيضاء والحمراء، وسعر كرتونة البيض، وفقًا لما أكده الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

أوضح الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن شهدت حالة من الاستقرار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، لتستكمل بذلك موجة الاستقرار التي شهدتها منذ بداية العام الجاري، حيث وصل سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة إلى 21 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى المستهلك النهائي بسعر 25 جنيهًا وفي بعض الأماكن قد تصل إلى 27 جنيها.

وأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى أن سعر الدواجن البلدي من المزرعة يصل إلى 28 جنيها، و بـ32 جنيها عند البيع للمستهلك النهائي، موضحا أن سعر الدواجن الحمراء يتراوح بين 24 إلى 25 جنيها من المزرعة، لتصل للمستهلك النهائي بـ27 جنيها، ووصل سعر كرتونة البيض بالمزرعة إلى 34 ونصف جنيه، بينما تصل إلى المستهلك بسعر 39 جنيها.

واستطرد رئيس شعبة الدواجن، إلى أن أسعار بورصة الدواجن شهدت تراجعًا كبيرًا عقب الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد، مما أدى إلى تعرض السوق المحلي إلى خسارة كبيرة، الأمر الذي أثر على صغار التجار والمربين ليشهد السوق المحلي خروج عدد كبير منهم من تجارة الدواجن.