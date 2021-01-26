بدء تطعيم الأطقم الطبية بمستشفى الباجور بلقاح كورونا (صور)

بدأت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، اعطاء لقاح كورونا للأطقم الطبية في مستشفى العزل الصحي بمدينة الباجور، بحضور وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، الدكتور فيصل جودة، وذلك ضمن الجدول الزمني المعلن من وزارة الصحة والسكان.

وأكدت مديرية الصحة، في بيان لها قبل قليل، أن الفريق المسئول عن تطعيم الأطقم الطبية، بقيادة مدير الإدارة الصحية بالباجور، ومدير مكاتب الصحة والتطعيمات بصحة الباجور، قام باعطاء اللقاح لأول مرة بالمحافظة لعدد من أعضاء الطاقم الطبي بمستشفى الباجور، اليوم الثلاثاء، على أن يتم تطعيم باقي أعضاء طاقم المستشفى تباعاً.

وشهد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية فعاليات تلقي أولى جرعات لقاح فيروس كورونا للأطقم الطبية من داخل مستشفى الباجور للعزل الصحي، وتابع تسجيل بيانات متلقي اللقاح، واطلاعه على الموافقة المستنيرة، وتسجيل كل تلك البيانات على منظومة التشغيل المميكنة الخاصة بتلقي اللقاحات.

وأوضح «جودة»، في تصريحات له أثناء متابعته أعمال تطعيم الفريق الطبي بمستشفى الباجور، أن المصل عبارة عن فيروس كورونا في صورته الميتة، بحيث يقوم بذاكرة خفيفة داخل خلايا الجسم، حتى يخفف من حدتها لدى المصاب بها أو تحميه نهائياً منه.

وأكدت مصادر خاصة لـ«الوطن»، أن 5 أفراد فقط من أعضاء الطاقم الطبي بمستشفى الباجور، تلقوا اللقاح خلال اليوم الأول، مشيرةً إلى أن باقي الأطقم الطبية سيحصلون على اللقاح تباعاً خلال الفترة المقبلة، حيث أشارت المصادر إلى أن عدد اللقاحات التي وصلت إلى محافظة المنوفية، حتى اليوم الثلاثاء، بلغ 1000 جرعة من اللقاح.

وعلى صعيد متصل، أكد الدكتور حسين ندا، نقيب الأطباء بمحافظة المنوفية، انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، معتبراً أن ذلك يُعد مؤشراً على انتهاء ذروة الفيروس في الموجة الثانية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للجميع، خاصةً كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، من ضغط وسكر، وغير ذلك من الأمراض.

وأضاف نقيب أطباء المنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن حدة الإصابات وقوتها انخفضت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، على عكس ما كانت عليه في ذروة الإصابات التي شهدتها مصر خلال نهاية العام الماضي وبداية شهر يناير الجاري، مطالباً الجميع بمواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية، ومنها تجنب التجمعات، والحرص على التباعد الآمن، وارتداء الكمامات الواقية.