«إخوان مخادعون».. ثابت: الجماعة طالبتنا بإنجاز دستور 2013 في 48 ساعة

كشف أشرف ثابت، عضو مجلس الشيوخ الحالي، ووكيل مجلس الشعب الأسبق في 2012، كواليس الجلسات في تلك الفترة، حيث ذكر أن هذه الفترة وقعت أحداث كثيرة في مجلس النواب 2012، أظهرت مسلك الإخوان في إدارة الدولة، بصفتهم كانوا الكتلة الأكبر المتواجدة داخل المجلس حينها.

ثابت: الإخوان كانت تعبث بمصالح المواطنين

وأضاف «ثابت»، خلال تقرير عرضته قناة «DMC»، تحت عنوان «إخوان مخادعون»، أن الواقعة الأولى هي مطالبة المجلس بتنحي الدكتور كمال الجنزوري الذي كان رئيسًا للحكومة وقتها، وتشكيل حكومة جديدة ورئيس وزراء جديد، «أنا قولت وقتها أن ده لا يصلح في هذا الوقت، لأن مناقشة بيان الحكومة على الأقل يأخذ شهرا، وأن ده عبث بمصالح المواطنين».

الدستور احتاج للمناقشة.. لكن طالبونا بإنجازه في 48 ساعة

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه كان عضوًا في لجنة الـمئة المفوضة بعمل دستور 2013، مشيرا إلى أنه كان هناك أحداث وقعت تُظهر كيف كانت تدور العملية السياسية في هذا التوقيت، «فوجئت بحسام الغرياني يطالبنا بأن ننجز الدستور وننتهي منه في خلال 48 ساعة أنا رفضت ده، وقولت الدستور يحتاج الكثير من الوقت للمناقشة».

مصالح الدولة المصرية تتعارض تماما مع جماعة الإخوان

وأوضح «ثابت»، أنه ذكر للغرياني أنه ليس هناك ما يستدعي هذه السرعة الكبيرة، «تم إصدار الدستور فعلا في 48 ساعة، الإخوان خدعوا الشعب المصري حينما غلبوا مصلحة الجماعة على مصلحة الوطن، ده كان مربط الفرس اللي ظهر في أكثر من موقف وكان هناك الكثير من المواقف التي تبين التعارض بين مصلحة مصر ومصلحة الاخوان».

الإخوان يرون الجماعة أكبر من الدولة

وتابع: «الاخوان كانوا يرون أن الجماعة أكبر من الدولة المصرية، وهذا وجدته في كثير من المواقف اللي ذكرتها وهناك كثير من المواقف الأخرى التي تبين هذا الأمر».