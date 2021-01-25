نور الدين: عداء الإخوان يشمل المجتمع كله وليس الجيش والشرطة فقط

أكد اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن عداء الإرهابين لا يشمل الجيش والشرطة فقط، كما يصدرون من خلال منابرهم الإعلامية، بل ممتد ويشمل كل المجتمع المصري، كاشفا أن بطولات رجال الشرطة والقوات المسلحة في محاربة الإرهاب، لا يمكن حصرها ومستمرة، لأن هؤلاء الإرهابيين لا يمكن الاطمئنان لهم، ويعادون المجتمع بأكمه وبكل فئاته، بخلاف جماعتهم وعشيرتهم.

أعضاء جماعة الإخوان يحبون أنفسهم بشكل كبير ولديهم غرور قاتل

وأضاف «نور الدين»، خلال مداخلة هاتفية الإثنين، مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على شاشة «صدى البلد»، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن أعضاء جماعة الإخوان المحظورة، لديهم حب كبير لأنفسهم وغرور قاتل، ولم يقدموا للبلد أي مشروع، وأقصى ما قدموه كان محلات بقالة، فلم يبنوا مصنعا أو يقيموا بنية أساسية كالطرق التي تُنفذ الآن.

سنوات الإخوان

وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى أنه في سنوات الإخوان كانت مصر تقترب من بلدان أقل منها بكثير على كافة المستويات، كما كانوا يريدون أن نتخلى عن آثار مصر، وعوالمها الرئيسية من قناة السويس وغيرها، لافتا إلى أنهم لم يكونوا يمتلكون أية برامج تساعدهم على إدارة بلد بحجم مصر.

وأكمل، «مصر أول دولة مركزية في العالم، من أيام الفراعنة قبل 7000 عام».

اغتيال السادات

وعن اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كشف أنهم كانوا يعيشون حالة حزن كبيرة وقتها، بعدما اغتيل الرئيس الأسبق على يد الإخوان، حاكيا أنه كان يراه يوميا بحكم عمله وقتها بمباحث الجيزة، حين كان «يتمشى» بمنطقة عزبة عثمان أحمد عثمان، في المرحلة التي بدأ يشعر فيها بمشكلة صحية بقلبه، مشددا أنه كان يحبه بشكل كبير، لأنه يرى فيه رجلا عاشقا لـ«تراب» مصر.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا يختلف هو الآخر عن «السادات» في حب مصر و«ترابها»، قائلا «هما دول ولاد مؤسسة العسكرية، جميعهم عاشقين لتراب مصر وأراضها».