الأرصاد: طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا وانتشار الشبورة المائية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، حالة من الاستقرار في الطقس، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة ببعض الأماكن، إذ يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، وطقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وتوقع الخبراء أن يسود ليلًا طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، باردا على جنوب سيناء، ويصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، إذ تتأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض، مع وجود امتداد منخفص جوي في طبقات الجو العليا.

ومن المتوقع أن تنتشر الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر

القاهرة 22 11

الإسكندرية 20 11

وادي النطرون 22 10

طنطا 22 10

شبين الكوم 22 10

دمنهور21 11

بلطيم 22 11

مطروح 18 10

السلوم 16 10

سيوة 19 06

بورسعيد 22 12

دمياط 21 11

الزقازيق 22 11

المنصورة 22 10

الإسماعيلية 23 10

السويس 22 10

العريش 23 10

رفح 22 09

رأس سدر 21 10

نخل 21 02

نويبع 23 15

طابا 22 12

كاترين 18 2

الطور 23 10

شرم الشيخ 26 14

الغردقة 24 12

مرسى علم 25 13

الفيوم 22 07

بني سويف 22 07

المنيا 22 05

أسيوط 22 06

سوهاج 23 06

قنا 23 06

الأقصر 26 07

أسوان 26 08

إدفو 26 08

أبوسمبل 25 09

الوادي الجديد 24 03

شلاتين 27 14

أبورماد 27 14

حلايب 25 16

رأس حدربة 24 15