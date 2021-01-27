نداء شرارة تنتهي من تسجيل «قالهالي» وتستعد لطرحها

انتهت الفنانة الأردنية نداء شرارة، من تسجيل أغنيتها الجديدة «قالهالي»، المقرر طرحها ضمن أغنيات ألبومها الجديد المزمع طرحه خلال العام الحالي.

وكشفت نداء، لـ«الوطن»، عن أنّ الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان وتوزيع جان ماري رياشي، بـ«اللهجة المصرية»، وكانت عبارة عن جملة لحنية من رياشي، أرسلها لراؤول وكتب عليها كلمات الأغنية.

وأشارت نداء إلى أنّها سجلت الأغنية في بيروت، فضلا عن أغنية اخرى باللهجة الخليجية، سجلتها في ستوديو جان ماري رياشي.

وأوضحت المطربة الأردنية، أنّها ستحاول تسجيل 10 أغنيات لكي تستكمل أغنيات الألبوم، وستطرح أغنية «قالهالي» سنجل للدعاية للألبوم.

وتعاونت نداء من قبل مع راؤول ورياشي في أغنيتها الشهيرة «حبيتك بالتلاتة»، وطرحت مؤخرا أغنية «شروط» سنجل، كلمات إيهاب غيث، ألحان محمود أنور، توزيع جان ماري رياشي، إنتاج جان ماري ياشي، وطرحتها عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وكانت تقول كلماتها.

لوّ مصمم اني أرجع وافتح بقلبي مجال

أبشر بعزك اوافق لو تلبي هالشروط

رجّع سنيني اللي راحت رجّع الدمع اللي سال

اكتب آسف فوق نجمة واغزل العذر بخيوط

لمّ صوتي من دروبك يوم ناديتك تعال

إجمع آهاتي اللي دارت حول كونك ألف شوط

خلي كل وادي مشيته يرتقي فوق الجبال

ازرع الشط بإيدينك واجعل الصحرا شطوط

اقنع الشمس بطريقي ترتسم برد وظلال

وعقرب الساعة بايدي يمشي في عكس الخطوط

حاول ارسم في عيوني فرحة من وحي الخيال

خلّي قلبي مثل طيرٍ ما عرف عمره هبوط

كلِّ هذا اللي طلبته لا غريب ولا محال

المحال اني أوافق حتى لو لبّى الشروط