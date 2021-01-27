خالد سليم عن نجاح «جمال الحريم»: المسلسل بقى تريند من دعم المشاهدين

أعرب الفنان خالد سليم عن سعادته البالغة للنجاح الكبير الذي حققه مسلسله الجديد «جمال الحريم»، الذي يدور في إطار من الدراما والتشويق والرعب، وتحدث عن قصص الأرواح والشياطين، والمذاع عبر قناة «دي إم سي» و«دي إم سي دراما» و«إم بي سي فور».

«جمال الحريم» تريند جوجل من إنتاج سينرجي

وقال سليم، لـ«الوطن»، إنّ النجاح الكبير الذي حققه المسلسل لم يكن متوقعه مطلقا: «المسلسل بقى تريند بسبب متابعتكم ودعمكم لينا، وبنشكركم بجد على كل الدعم، ويا رب ديما نعمل اللي يخليكوا مبسوطين مننا على طول».

وخطف المسلسل الأنظار خلال الساعات الماضية، بسبب مشهد خروج الجن من جسد الفنانة نور اللبنانية على يد شيخ صالح، لجأ إليه زميلها في العمل «يوسف»، الذي يؤدي دوره خالد سليم.

«جمال الحريم» يذاع يوميا عدا الجمعة والسبت

مسلسل جمال الحريم يذاع عبر قناة DMC بداية من يوم الأحد إلى الخميس، ويتوقف يومي الجمعة والسبت.

وتعرض الحلقة الجديدة في الساعة السابعة والنصف مساء، والإعادة الأولى في الثالثة صباحا، والإعادة الثانية، في اليوم التالي في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا.

ويذاع المسلسل أيضا على قناة «دي إم سي دراما»، في تمام الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة إلا ربع عصرا، كما يذاع على قناة MBC4 في تمام الساعة 9 مساء والخامسة صباحا والثالثة والربع عصرا.

المسلسل بطولة الفنانة نور اللبنانية، خالد سليم، دينا فؤاد، الفنان القدير صلاح عبدالله، أشرف مصيلحي، حازم سمير، إيهاب فهمي، أمير شاهين، ومن إخراج منال الصيفي، وتأليف سوسن عامر، ومن إنتاج شركة سينرجي.