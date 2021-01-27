700 مليون جنيه لتطوير شبكة الكهرباء بأسيوط من 2014 لـ2020

ذكرت الكهرباء والطاقة المتجددة، أنَّه في نطاق محافظة أسيوط، وخلال الفترة من 2014 حتى 2020، بلغ عدد المشتركين 1.1 مليون مشترك بزيادة 225 ألفًا.

وتمّ تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة المقدمة للمشتركين خلال الفترة من 2014 حتى 2020 باستثمارات بلغت 700 مليون جنيه.

وجرى تركيب 381 ألف عداد مسبق الدفع و7600 عداد ذكي، كما تمّ تنفيذ خطة لتطوير مراكز خدمة العملاء بجميع فروع الشركة بالمحافظة، بما يتناسب مع معايير ومؤشرات أداء مراكز الخدمة، وتيسير إجراءات التعاقد من خلال تدعيم جميع الهندسات بالحواسب الآلية والطابعات وتدريب العاملين على استخدام البرامج المتعددة، وتطبيق كثير من البرامج الجاهزة بالهندسات ومنها برنامج الشباك الواحد وتعليق لوحات إرشادية لهذه الخدمات معلقة بكل هندسة.

وفي إطار في مبادرة «حياة كريمة»، بلغت تكلفة تطوير القرى التابعة للمحافظة ضمن هذه المبادرة مبلغ وقدره يصل إلى 21 مليون جنيه، وتم الانتهاء من تطوير قرى (شقلقيل، الشنابلة – العطيات – القصر – الكلابات – الأقادمة – الطوابية).