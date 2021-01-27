إعادة فتح شارع المرور في بنها بعد غلقه سنوات

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمدينة بنها، بحضور المهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، استهلها بتفقد فتح شارع المرور بمدينة بنها، لتسهيل الحركة المرورية بالمدينة، وذلك بمناسبة الإحتفال بأعياد الشرطة الـ 69.

واستكمل «الهجان» جولته بتفقد أعمال رفع تراكمات القمامة بمنطقة المنشية، موجهًا بسرعة بناء السور حول قطعة الأرض المستخدمة كنقطة تجميع، حرصًا على صحة المواطنين، كما تابع منظومة النظافة بمنطقة منشية النور وطريق الزقازيق، موجهًا بسرعة رفع التراكمات لحين الانتهاء من اجراءات إقامة محطة وسيطة بمدينة بنها والتي سوف تساهم فى حل مشكلة القمامة بالمدينة.

تجدر الإشارة إلى أن جهودًا كبيرة تُبذل لحل مشكلة تراكمات القمامة بالمحافظة، عبر إقامة عدد من المحطات الوسيطة المتنقلة، إضافة إلى عمل كراسات شروط لطرح خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع، تشمل مدن وأحياء المحافظة.

وعلى جانب آخر يتم شراء معدات لدعم منظومة النظافة تمول من الخطة الاستثمارية، حيث أن المحافظة تنتج متولد يومي من المخلفات المنزلية والزراعية والصناعية يبلغ 4500 طن إلى 5000 طن يوميا. وفي إطار متابعة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، قام «الهجان» بجولة مفاجئة على مقهى بالحرس الوطني، حيث تم ضبط 30 شيشة وقد وجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمه تجاه المقهى.

وفي ختام الجولة، تفقد المحافظ أعمال رصف طريق مدخل ومخرج بنها القبلي عند مساكن طابا بطول 3.7 كيلو متر بتكلفة 40 مليون جنيه، ويقوم على تنفيذه الهيئة العامة للطرق والكباري، حيث تابع المحافظ أعمال الرصف ووجه بدفع الأعمال واستكمال أعمال الإنارة والتشجير بالشارع، والعمل على تحسين الواجهة الحضارية للطريق باعتباره مدخلا مهما لمدينة بنها عاصمة القليوبية.

في سياق آخر، كرم مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري بمحافظة القليوبية، برئاسة عفيفى الفرماوي، أكثر من 50 متطوعًا من الشباب لجهودهم المبذولة بالتعاون مع الجمعية بالمحافظة في مجال مواجهة فيروس كورونا وعدد من المبادرات المجتمعية..