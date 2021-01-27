اليوم.. حكيم يطرح أغنية «عدى الغزال» على موقع «يوتيوب»

يطرح الفنان حكيم، أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم «عدى الغزال» في الساعة السادسة من مساء اليوم على موقع المشاهدات الشهير «يوتيوب»، بحسب ما أعلنه على حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، مطالبًا متابعيه انتظار طرح الأغنية للاستماع إليها.

وحققت أغنية «أصحاب أونطة» التي طرحها الفنان حكيم في 2020 مايقرب من 5 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب، كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع ديزل، ومدير تصوير وائل درويش، ومهندس ديكور كريم مهدي، ومونتير إسلام حسن، وبروديوسر ماريان الألفي، ومدير إدارة الإنتاج محمد سعيد، إخراج حسام الحسيني في أول تعاون بينهم.

عرض الأغنية الجديدة الساعة 6 مساءً

وخلال الأيام الماضية تصدر الفنان حكيم، محركات البحث الشهير«جوجل» وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في برنامج «سهرانين» في موسمه الجديد مع الفنان أمير كرارة، والذي عرض على شاشة قناة on، حيث تفاعل المتابعون مع تصريحات حكيم وذكرياته التي تحدث عنها خلال اللقاء التليفزيوني.

وسرد الفنان حكيم حكاية استئجاره للمعدات الفنية بصحبة أصدقاؤه من أجل الغناء في الأفراح «كنت بأجّر المعدات ببطاقة أخويا أنا وفرقة صغيرة من وأنا عندي 14 سنة ومعايا من الفرقة دي لغاية دلوقتي أشرف الحاضر معى اليوم برفقة الفرقة، وأشرف دا كان بيقبضني 7 جنيه».

بدأ بالغناء في شارع محمد على بـ3 جنيهات

ومن بين ذكرياته التي سردها، قال الفنان حكيم أنه قام بالغناء في شارع محمد علي وحصل أجر قيمته 3 جنيهات، فيما كان يتقاضي وقتها المطرب الشعب الكبير أحمد عدوية 50 جنيها، واصفًا إياه بأنه مطربه المفضل فضلًا عن جورج وسوف ومحمد فؤاد.

ومع نهاية شهر ديسمبر الماضي، زار الفنان حكيم، المطرب الشعبي الفنان أحمد عدوية داخل منزله، للاطمئنان على حالته الصحية.