ضبط مصنع للأسلاك الكهربائية المغشوشة في القليوبية

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، اليوم الأربعاء، مصنعًا بمنطقة باسوس التابعة لمدينة القناطر الخيرية، لقيام اصحابه بتصنيع الأسلاك الكهربائية المغشوشة وتزوير العلامات التجارية لكبرى الشركات العالمية والمحلية، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي إخطارًا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين، يفيد بضبط صاحب مصنع بمنطقة باسوس دائرة القناطر الخيرية، يصنع الأسلاك الكهربائية، المقلدة والردئية وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

كما يجرى توزير العلامات التجارية لكبرى الشركات العالمية والمحلية مثل السويدي للكابلات وطرحها بالأسواق، مدخلاً الغش على المواطنيبن وعدم موافقة وزارة الصناعة على تلك المنتجات.

وجرى شن حملة تموينية استهدفت المصنع المذكور، وجرى التحفظ على ماكينة لتغليف الأسلاك الكهربائية، و5.2 طن بلاستيك خام، 2000 سلك خام، و500 جم سلك شعر نحاس كهربائي، و55 بكرة سلك كهربائى، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكنت شرطة المسطحات المائية بالقناطر الخيرية من ضبط 7 مصانع غير مرخصة تقوم بتصنيع البلاستيك والمحلات والمنظفات والمطهرات باستخدام خامات مجهولة المصدر بدون اي بيانات، ما يتسبب بضرر المواطنين وانتشار الأوبئة بنطاق مدينة القناطر الخيرية، وتم التحفظ علي المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي إخطارًا من العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات المائية والبيئة، بقيام ضباط المسطحات المائية والبيئة، بحملة مكبرة علي المصانع غير المرخصة بنطاق دائرة مركز القناطر الخيرية، والتي تتاجر بصحة وأمن المواطنيين وتتسبب في أنتشار الأوبئة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 7 مصانع غير مرخصة تقوم بتصنيع البلاستيك والأقطان والمنظفات والمطهرات والمخللات والأخشاب

شارك في الحملة كلا من العميد ناصر الرزاز والعميد تامر عقل والعميد محمد عقل من قوة شرطة المسطحات المائية والبيئة بالقناطر الخيرية وتم التحفظ علي المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9و7و13جنح القناطر الخيرية وتولت النيابة العامة التحقيق.