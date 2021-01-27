الحكومة: 60% من الشعب سيشعر بثمار الإصلاح الاقتصادي بعد تطوير القرى

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمشروع تطوير القرى المصرية، ضمن مبادرة الرئيس «حياة كريمة»، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تغيير وجه الريف المصري بشكل كبير، إلى جانب تحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مصري يسكنون الريف، وذلك بحجم إنفاق يتجاوز 500 مليار جنيه.

مجلس الوزراء: 60% من الشعب المصري سيشعر بثمار الإصلاح الاقتصادي

وأضاف خلال ترأسه اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، أن هذا المشروع يساهم في تنفيذه معظم الوزارات، وهو ما يتطلب التنسيق الدائم والمستمر، مؤكدا في هذا الصدد أنه سيتم عقد اجتماع أسبوعي لمتابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع في هذا المشروع المهم، الذي سيحقق نقلة نوعية في شكل الدولة المصرية، منوها إلى أن نحو 60% من الشعب المصري سيشعر بثمار الإصلاح الاقتصادي، من خلال تنفيذ مثل هذه المشروعات، التي تبذل أقصى جهودنا لكي يتم تنفيذها على أفضل صورة ممكنة.

وخلال الاجتماع تمت الموافقة على اعتبار مشروع تطوير القرى المصرية ضمن مبادرة الرئيس «حياة كريمة» مشروعا قوميا، لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص والإنشاءات والاستثناء من سداد الرسوم الخاصة بالتصاريح.

مدبولي يشدد على المتابعة الفورية

وشدد مدبولي على أهمية متابعة كل وزير لأعمال تنفيذ مشروع القرى المصرية، الذي نأمل أن يكون علامة فارقة في تاريخ القرية المصرية، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إطلاق ودعم ومتابعة هذا المشروع.

من جانبها أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه تم التواصل مع وزير الإسكان، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهما الجهتان اللتان ستتوليان تنفيذ المشروعات الإنشائية في مشروع تطوير القرى المصرية، ضمن مُبادرة الرئيس «حياة كريمة»، لتحديد كل احتياجاتهما، والتنسيق مع كل المصنعين لتوفيرها من المنتجات المحلية.