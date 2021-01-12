بعد حديث السيسي.. كيف يتم تطوير الريف المصري؟

خطة تنمية شاملة وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالدولة المصرية، ولم يغفل فيها النهوض بوضع قرى الريف المصري.

واجتمع الرئيس، اليوم، مع المجموعة الوزارية المختصة والمسؤولين عن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة حياة كريمة.

خلال الاجتماع وجه السيسي بالتواصل المباشر مع المواطنين من أهالي المرحلة الأولى للمشروع، والتي تضم 1500 قرية، وذلك بهدف تدقيق الموقف على أرض الواقع، والوقوف على متطلبات المواطنين الفعلية والاستماع لآرائهم تجاه تطوير مناطقهم.

الدكتورة غادة شريف خبيرة التخطيط العمراني، أوضحت أن مشروع تطوير القرى ينقسم إلى عدة محاور، أوله يكون بتحسين خدمات البنية الأساسية من توافر مياه الشرب والصرف الصحي، الطرق ممهدة والمواصلات وشبكات الاتصالات، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والبيئة.

وأضافت شريف لـ«الوطن»، أن المحور الثاني يتمثل في الاهتمام بالخدمات العامة، والتي تكون في نطاق توفر مدارس مناسبة تسع طلابها دون كثافة، ومستشفيات بها خدمات طبية مقبولة، فضلا عن مراكز التدريب لذوي الإعاقة، ومراكز الشباب لإتاحة الفرصة للممارسة الرياضة.

تطوير الريف المصري

وتابعت خبيرة التخطيط أن تحسين مستوى الدخل الأسر في القرية يدخل ضمن عمليات التطوير، ويتم العمل عليها بتنويع مصادر دخل سكانها وذلك بإنشاء مصانع جديدة تساعد في تطوير المهنة الرئيسية للقرية، والاستفادة من كافة وسائل التنمية الاقتصادية صناعيا وزراعيا وتجاريا.

وأكدت أن تحقيق التنمية الشاملة للقرى يكون عن طريق المشاركة الشعبية لمواطني القرى، مع الدولة لاستيعاب وتسهيل عملية التطوير، كما أنه يتطلب منهم جهدا الحفاظ على تلك التنمية التي ستقام في قراهم، كذلك تدريب وتأهيل المواطنين على المشاركة الشعبية وإتاحة فرص أكبر لكافة فئاتهم في هذه المشاركة في كل مراحل تخطيط وتنفيذ وإدارة وتشغيل المشروعات والخدمات.