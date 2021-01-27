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محمود مسلم

ضبط 125 طربة حشيش في البحيرة

كتب:

الوطن
12:24 م | الأربعاء 27 يناير 2021
مخدر الحشيش

مخدر الحشيش

تمكّنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط (125 طربة من مخدر الحشيش، مبلغ مالي، هاتف محمول).

وضبطت المخدرات بحوزة أحد الأشخاص حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة مستقلاً إحدى السيارات.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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