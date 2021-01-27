3 يختطفون طفلا ويساومون والده على فدية بالبحيرة: جار السّوء السبب

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة كفر الدوار بمديرية أمن البحيرة من أحد المواطنين، باختطاف نجله من قبل 3 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكي.

وجاء في البلاغ، أن الضحية يبلغ من العمر 7 سنوات، وتمّ خطفه خلال تواجده بالشارع محل إقامته، حيث تلقى الأب اتصالًا هاتفيًا من مجهول طلب منه مبلغ مالي كفدية لإطلاق سراح نجله.

تمّ تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة (4 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم – لأحدهم معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات، تمّ استهدافهم بعدة مأموريات ولدى استشعارهم بملاحقتهم أمنياً وتضييق الخناق عليهم اضطروا إلى إطلاق سراح الطفل المختطف بالقرب من محل إقامته، وفي وقت لاحق أمكن ضبط المتهمين.

وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة، وقرر أحدهم أنَّه نظراً لإقامته بذات الشارع محل إقامة المجني عليه عقد العزم على اختطاف نجله ومساومته على مبلغ الفدية، وفي سبيل تنفيذ مخططه اتفق مع باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة.

وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء باعترافات المتهم الأول أقرّوا بها، وتمّ بإرشادهم ضبط السيارة، والهاتف المحمول المستخدمان في ارتكاب الواقعة.