اجتماع مهم لجامعة الأزهر لحسم مصير الامتحانات والدراسة

يعقد مجلس جامعة الأزهر اجتماعا موسعا له اليوم برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، وبحضور الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات؛ لبحث مصير الامتحانات والدراسة، حيث يستمر المجلس في الانعقاد حتي الآن.

وقدم مجلس جامعة الأزهر، اليوم، في اجتماعه الشهري التهنئة إلى فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول الذكرى الـ69 لعيد الشرطة، كما قدم المجلس التهنئة لوزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ولجميع منسوبي الوزارة.

ودعا مجلس الجامعة المولى -عزَّ وجلَّ- أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

فيروس كورونا

في سياق متصل، شدد مجلس الجامعة على أهمية وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في سبيل مواجهة جائحة فيروس كورونا في مختلف أقسام المستشفيات، إضافة إلى القاعات الدراسية، وتطهيرها وتعقيمها بشكل دائم ومستمر بالتزامن مع انعقاد استكمال امتحانات الفرقة السادسة بكليات الطب بنين وبنات جامعة الأزهر.

المدن الجامعية

وفي إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع مؤسسات الجامعة بالقاهرة والأقاليم؛ بحث مجلس الجامعة ملف المدن الجامعية، حيث شدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في سبيل مواجهة جائحة فيروس كورونا، كما طالب بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة لمختلف المباني بالمدينة الجامعية للطلاب والطالبات.

واطمأن مجلس الجامعة على الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الإدارة الطبية بالجامعة؛ من خلال توفير سيارة إسعاف مجهزة، إضافة إلى وجود أطباء على مدار الساعة، حيث شدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام برش جميع المباني وتطهيرها وتعقيمها بشكل مستمر، وقرر تشكيل لجنة متابعة؛ تراقب مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ حفاظًا على سلامة جميع منسوبي جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، وذلك في إطار توجيهات الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.