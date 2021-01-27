عبدالدايم: 6 مسارح متنقلة لتطوير المنتج الثقافي في مصر

أكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أهمية مشروع المسارح المتنقلة وما يحققه من عدالة ثقافية ووصول بالمنتج الثقافي لجميع ربوع الوطن، وبينها القرى والنجوع سعيا لتنمية الموهوبين وإعداد سجل لاستغلال طاقاتهم، لافتة إلى تصنيع 6 مسارح متنقلة وملحقاتها بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وجرى توزيعها على 6 أقاليم.

وأضافت عبدالدايم، خلال إلقاء بيان وزارة الثقافة، الخاص بإنجازاتها وجهودها خلال العامين الماضيين، اليوم الأربعاء أمام مجلس النواب، برئاسة الدكتور المستشار حنفي جبالي، أنّ خطة التشغيل تستهدف الوصول للقرى والنجوع لتقديم الخدمة الثقافية، فضلا عن المكتبات المتنقلة وورش الحكي، لتقديم أنشطة ثقافية متكاملة داخل القرى والنجوع.

ولفتت الوزيرة، إلى مبادرة اكتشاف المواهب، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تهدف اكتشاف المواهب المحافظات ورعاية النوابغ، لتحقيق منظومة قيم ثقافية إيجابية فضلا عن احترام التنوع، والانتهاء من التصور العام، والذي يشمل مسابقات في مجالات الرواية والشعر، الرسم والتصوير، مسابقة التمثيل والغناء مسابقة العزف.

وأوضحت عبدالدايم، أنّ الوزارة تعمل على توزيع الخدمات الثقافية في مختلف ربوع الوطن، بشكل متوازن باعتبار الثقافة حق أصيل لجميع المواطنين، ولضمان تحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الثقافي لجميع أرجاء الوطن، خاصة المناطق الأكثر احتياجا من خلال القوافل الثقافية، وجرى تنفيذ 28483 برنامجا ثقافيا، استفاد منها 559906 مواطن بتكلفة 676 مليون جنيه.

وتابعت أنّ جرى تنفيذ عدة برامج هي: الأنشطة المقدمة للمناطق الحدودية والنائية والأكثر احتياجا، وتتمثل في تقديم ندوات وملتقيات وصالونات ثقافية، وأمسيات أدبية وشعرية، أنشطة فنية، قوافل ثقافية، ورش حكي أطفال، عروض سينمائية للكبار والأطفال، ورش ومعارض فنون تشكيلية، ورش للحرف اليدوية والتراثية، حيث امتد النشاط إلى قرى النوبة في أسوان، مثلث حلايب، شلاتين، أبو رماد في البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء، مطروح، والوادي الجديد.

وأشارت إلى تنفيذ برنامج الدمج الثقافي لأبناء المناطق الحدودية، الذي يعتمد على دعم قيم الانتماء الوطني بين أبناء مصر في المناطق الحدودية والنائية، وجرى تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية لعدد من المتاحف ومجمع الأديان والمزارات الثقافية والسياحية داخل مصر، إلى جانب إقامة أسابيع للدمج الثقافي بين أبناء المناطق الحدودية والنائية مع أبناء القاهرة ومدن الدلتا.

تنفيذ برنامج القوافل الثقافية بالمحافظات

وأوضحت أنّه جرى تنفيذ برنامج القوافل الثقافية، التي تهدف إلى تقديم الدعم الثقافي والمجتمعي للأسر المصرية في المناطق النائية وتوجيه الرعاية والتوعية إلى الشباب في مواقعهم لتعزيز المسؤولية المجتمعية، ونشر مكونات الثقافة الأدبية والفنية والتراثية بين فئات المجتمع، ونفذت الوزارة قوافل للمحافظات الحدودية وقرى محافظات إقليم غرب ووسط الدلتا وقرى محافظة المنيا بإقليم وسط الصعيد.

وأكدت وزيرة الثقافة، العمل على استعادة دور مصر الريادي من خلال برنامج «قوة مصر الناعمة»، والتمثيل في جميع المحافل الدولية الذي يعكس الحضور وكذلك استضافة العديد من الفعاليات.