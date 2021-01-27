هل يفقد السخان دفء المياه عند فصله من الكهرباء..اعرف التفاصيل

مع انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء يلجأ عدد كبير من المواطنين الي استخدام جهاز السخان الكهربائي لفترة طويلة للاستحمام بالمياه الدافئة مايؤدي الي زيادة الاستهلاك وارتفاع فاتورة الكهرباء الشهرية

وقال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إن سخان المياه الكهربائي من الأجهزة المنزلية التى تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء إذا لم يتم استخدامها بشكل سليم وان الكثير من المواطنين يعتقدون أنه عند فصل الكهرباء عن السخان سيفقد سخونة المياه وهى معلومة خاطئة وغير صحيحة تمامًا.

يحتفظ بالمياه الساخنة لمدة زمنية يمكن استخدامها

وأكد «حمزة» انه عند فصل الكهرباء عن سخان المياه الكهربائي يحتفظ السخان بالمياه الساخنة لمدة زمنية يمكن استخدامها بدون استهلاك مزيد من الكهرباء.

7 خطوات للتحكم في الاستهلاك والمحافظة علي قيمة الفاتورة

وأشار «حمزة» إلى أن هناك 7 خطوات يجب أن يتبعها المواطن عند استخدامه جهاز السخان الكهربائي لكي يتحكم في استهلاكه وبالتالي يحافظ علي قيمة الفاتورة بدلا من الارتفاع المفاجئ للفاتورة بسبب الاستخدام السيئ

المحافظة علي العمر الافتراضي

ضبط السخان عند درجات حرارة مرتفعة يتسبب فى إجهاد السخان ويقلل العمر الافتراضى ويرفع قيمة فاتورة الكهرباء.

ضبط درجة الحرارة

يفضل ضبط الثرموستات عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية.

عدم التشغيل بصفة مستمرة

يفضل عدم تشغيل السخان بصفة مستمرة طوال اليوم لأن الحرارة تفقد فتنخفض درجة الحرارة ويعاد التسخين مرة أخرى لأكثر من مرة.

التشغيل قبل الاحتياج

يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة.

التخلص من الشوائب للحفاظ علي كفاءة الجهاز

يجب تفريغ مياه السخان من المكان المخصص لتغذية السخان بالمياه كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التى تعوق انتقال الحرارة مما يخفض كفاءة السخان وبالتالى يستهلك كهرباء أكثر.

التأكد من بطاقة كفاءة الطاقة

عند شراء سخان جديد يجب ان تشترى السخان عالى الكفاءة والموفر للكهرباء والمحتوى على ملصق كفاءة الطاقة "بطاقة كفاءة الطاقة"