إزالة 9 تعديات على الأراضي الزراعية بالمنوفية خلال أسبوع

أكد المهندس أشرف الجمل، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، إزالة 9 تعديات على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة خلال أسبوع، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والوحدات المحلية.

وأشار «الجمل» إلى إزالة فورية لحالتين تعد ناحية شنشور مركز أشمون بمساحة 145م2، أي ما يعادل 20 سهمًا، وكذلك إزالة فورية بمساحة 320م2 بحوض العفيفي بسبك الأحد مركز أشمون، إضافة إلى تنفيذ إزالة لحالتين تعدٍ بقرية بهواش في مركز منوف بمساحة 167م2، فضلًا عن إزالة فورية بقرية شنوان التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم بمساحة 5م2، وإزالة 15م2 بناحية بركة السبع.

وأكد وكيل وزارة الزراعة، استمرار تنفيذ الإزالة للمخالفين، مشيرًا إلى إزالة فورية ناحية سبك الضحاك طريق مناوهلة مركز الباجور بمساحة 10م2، وتم التنفيذ بمعرفة المخالف، وكذلك إزالة سور مخالف بارتفاع 4 أمتار وطول 26 متراً ناحية صفط جدام مركز تلا.

وأكد اللواء أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، استمرار إزالة التعديات بنطاق المحافظة، مشدداً علي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية وإزالة كافة التعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية حفاظاً على حق الشعب وفرض سيادة القانون.