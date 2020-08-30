محافظ البحيرة: استرداد 3 ملايين فدان أراضي زراعية متعدي عليها

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن الدولة لديها إصرار وعزيمة على حل مشكلاتها وتصنع المجد للشعب الذي يستحق كل خير من خلال المشروعات التي تقيمها، ولابد أن يكون سلوك المواطن متزن ومنضبط.

وأضاف "آمنة" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن التعديات لم تكن وليدة اللحظة ولكنها تعديات تاريخية منها القديم والحديث وفور توليه المسؤولية سعى لإعادة الانضباط مرة أخرى، والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات بالتنسيق مع مديرية الأمن والقوات المسلحة.

وأوضح أن المحافظة استعادت كل أملاك الدولة بنسبة 100%، واستعادت أملاك الدولة في المناطق الأخرى بنسبة تعدت 70%، لافتا إلى أنه جرى استرداد أكثر من 3 ملايين فدان أراضي زراعية، واسترداد 2.6 مليون متر مربع.