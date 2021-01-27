طلاق أحمد زاهر لـ داليا في مسلسل «لؤلؤ» يحقق نصف مليون مشاهدة

أثار مشهد مواجهة «داليا» التي تجسد دورها الفنانة هيدي كرم لزوجها «طارق» الفنان أحمد زاهر جدلاً على السوشيال ميديا بمجرد عرضه أمس بالحلقة الـ 23 من مسلسل «لؤلؤ»، الذى يتم عرضه على قناة ON.

وتفاجئ داليا الجميع وتعلن أنها حامل من طارق الذى صفعها على وجهها وطلقها أمام لؤلؤ، وقد حقق المشهد الذي أثار الجدل بشأن الزوجة الثانية، عدد كبير من المشاهدات، وصلت إلي نصف مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

كما شهدت الحلقة إغماء لؤلؤ بعد تعرضها لضغط عصبي شديد بعد ذهابها إلى «بودا» لتطلب من السماح، إلا أن يرفض ويشعرها بالذنب الشديد، كما تذهب صديقتها «مروة» هدير عبدالناصر إلى بودا، وتعطيه 3000 جنيه من أجل استكمال باقي الدور على لؤلؤ وسرقتها، بينما طارق يستمع إلى خطة طليقته داليا ووالدتها ويكتشف عدم حملها، وتعود لؤلؤ مرة أخري لإحياء حفلاتها الغنائية، والعودة إلى جمهورها من جديد، بأغنية جديدة وتتألق كعادتها .

أحداث مسلسل لؤلؤ تدور أحداث المسلسل في إطار درامي، حول فتاة تدعى لؤلؤ، تصبح مطربة مشهورة بعد أن كانت تعيش في ملجأ، وتمر بالعديد من الصدمات والمتاعب حتى وصلت إلى ما تريده من محبة الجمهور.

أبطال مسلسل لؤلؤ مسلسل لؤلؤ، بطولة مي عمر، أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، هيدي كرم، سلوى عثمان، قصة مي عمر، وسيناريو وحوار محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام، وإشراف على التأليف وكتابة القصة والإخراج محمد سامي.