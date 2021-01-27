حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 28-1-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء، دافئ على جنوب الصعيد.

وفي بيان صادر عن الهيئة، قبل قليل، أضاف الخبراء أنّه يسود ليلًا طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، بارد على جنوب سيناء، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد، إذ تتأثر البلاد بوجود منخفض جوي على شمال البلاد على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأضاف الخبراء أنّه من المتوقع تساقط أمطار خفيفة «40% تقريبًا» على مناطق من «البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية» على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة صباحًا قد تكون غزيرة مساءً على مناطق من «السلوم - مطروح - الإسكندرية» على فترات متقطعة، وتمتد خفيفة على مناطق «دمياط - بورسعيد - العريش - رفح» على فترات متقطعة، ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار ونصف المتر، والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 17 09

الإسكندرية 16 10

وادي النطرون 16 10

طنطا 17 09

شبين الكوم 17 10

دمنهور 16 10

بلطيم 16 11

مطروح 16 11

السلوم 15 10

سيوة 17 05

بورسعيد 18 11

دمياط 17 11

الزقازيق 17 10

المنصورة 17 09

الإسماعيلية 17 09

السويس 17 09

العريش 18 10

رفح 17 09

رأس سدر 17 10

نخل 16 03

نويبع 20 15

طابا 20 12

كاترين 15 04

الطور 17 11

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 22 12

مرسى علم 22 13

الفيوم 17 08

بني سويف 17 07

المنيا 18 06

أسيوط 18 06

سوهاج 19 07

قنا 21 07

الأقصر 22 08

أسوان 23 08

إدفو 23 08

أبوسمبل 23 09

الوادي الجديد 21 03

شلاتين 25 16

أبورماد 25 16

حلايب 23 17

رأس حدربة 23 17