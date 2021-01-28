للطلاب في مختلف المراحل الدراسية.. نصائح «التعليم» قبل الامتحانات

في ظل القرارات الاستثنائية التي تم اتخاذها بشأن الدراسة والمدارس وامتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الفترة الماضية بسبب الموجة الثانية من جائحة كورونا، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العديد من النصائح لطلاب المراحل الدراسية المختلفة سواء لطلاب الثانوية العامة أو مختلف الطلاب الذين ينتظرون تحديد موعد وجدول امتحانات الفصل الدراسي الأول.

«الوطن» تستعرض أبرز تلك النصائح التي وجهتها وزارة التربية والتعليم لمختلف الطلاب على مدار الفترة الماضية:

استعدوا جيدا للامتحانات

نصحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الطلاب من مختلف السنوات الدراسية بالاستعداد جيدًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول من خلال المذاكرة والتعليم عن طريق ما أتاحته الوزارة من منصات ومصادر مختلفة أمثال القنوات التعليمية والمنصات العديدة على شبكة الانترنت.

ملء استمارة الثانوية العامة سريعًا

أتاحت وزارة التربية والتعليم لطلاب الصف الثالث الثانوي تسجيل استمارات دخول الامتحانات بشكل إلكتروني وذلك منذ يوم 10 من شهر يناير الجاري، ووجهت الوزارة نصائحها للطلاب بسرعة الانتهاء من تسجيل بياناتهم إلكترونيًا قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، وطلبت منهم عدم الانتظار حتى تُحدد الوزارة موعد غلق باب التسجيل.

عدم الالتفات للشائعات والاجتهادات

خلال الفترة الأخيرة انتشرت العديد من الشائعات حول مصير العام الدراسي سواء تأجيل أو إلغاء، ونفس الحال أيضًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول، بالإضافة إلى غلق باب تسجيل طلاب الثانوية العامة أمام الطلاب لملء استمارة الامتحانات إلكترونيا، وأخبار كثيرة مثلها تداولها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ليخرج الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في أكثر من مناسبة ويؤكد إنها مجرد شائعات واجتهادات لا حقيقة لها، وينصح الجميع بعدم الالتفات إلا لما يصدر عن الوزارة فقط، والتي يأتي من أهمها هو نفي كل ما تردد عن تأجيل أو إلغاء الامتحانات، وتأكيد «شوقي» على الاعلان عن تفاصيلها الكاملة يوم 14 من فبراير القادم.