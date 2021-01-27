الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وزيادة برودة الطقس بنهاية اليوم

نشر الحساب الرسمي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، آخر صور للأقمار الصناعية فيما يخص حالة الجو، حيث تشير الأقمار الصناعية إلى بداية دخول السحب المنخفضة على أقصى غرب البلاد عند مطروح والسلوم، وقد تتساقط معها الأمطار، المتوقع أن تصل إلى الإسكندرية في نهاية اليوم، ومناطق من ساحل محافظات الدلتا، وتكون خفيفة مع دخول الكتلة الشمالية، كما تنخفض معها درجات الحرارة ويزيد الإحساس ببرودة الطقس.

ظهور سحب متوسطة على المدن الساحلية يصاحبها أمطار خفيفة

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية كشفت عن الحالة الجوية للطقس اليوم الأربعاء، حيث توقعت الهيئة انخفاضا في درجات الحرارة على شمال البلاد، يبدأ غربا ويكون ملحوظا في نهاية الفترة كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على معظم الأنحاء، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، كما تظهر السحب المتوسطة على المدن الساحلية يصاحبها سقوط أمطار خفيفة وعلى فترات متقطعة.

طقس مائل للدفء نهارا

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، حالة من الاستقرار في الطقس، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة ببعض الأماكن، إذ يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، وطقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

انتشار الشبورة المائية صباحًا

ولفتت الهيئة إلى انتشار الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، على أن تكون درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأربعاء، كما يلي:

القاهرة الكبرى 22 والصغرى 11

الإسكندرية الكبرى 20 والصغرى 11

وادي النطرون الكبرى 22 والصغرى 10

طنطا الكبرى 22 والصغرى 10