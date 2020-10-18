"إبرة ذاتية الارتداد لأخذ عينات الغشاء البلوري".. براءة اختراع لجامعة المنوفية

سجل مكتب براءات الاختراع المصري بجامعة المنوفية، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عبدالرحمن الباجوري، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اختراعا جديدا، مقدم من الدكتور أحمد محمد فهيم منصور، الطبيب بقسم الصدر بمستشفى جامعة المنوفية.

وشمل الاختراع، "إبرة ذاتية الارتداد لأخذ عينات الغشاء البلوري عبر الجلد"، وأصدرت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة، قرارا بمنحه براءة الاختراع، بتاريخ 30 أغسطس 2020، لمدة عشرين عاما.

من جهته، قال الدكتور أحمد محمد فهيم، أن الاختراع يسمح بأخذ أكثر من عينة في نفس الوقت، ودون خروج الإبرة من جسم المريض، ما يمثل أهمية كبيرة في المجال الطبي، ويساعد الطبيب في تسهيل مهام عمله.

وأكد الدكتور سعد عاطف، مفوض نقطة الاتصال، أن مكتب نقطة الاتصال و براءات الاختراع المصري، يستقبل جميع المخترعين والابتكارات الجديدة؛ ليسهل علي الباحثين حماية حقوقهم العلمية والفكرية .

علي صعيد متصل، أصدر الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، قرارا بتعيين الدكتور ياسر كمال عبدالمنعم، الأستاذ بقسم الكيمياء بكلية العلوم، وكيلا للكلية لشؤون التعليم والطلاب لمدة ثلاث سنوات.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة للوكيل، متمنيا له التوفيق فى مهام وظيفته، والتعاون ضمن فريق العمل، بما يسهم في خدمة العملية التعليمية.