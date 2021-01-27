المهنة والعنوان.. خطوات تعديل بيانات البطاقة واستلامها في 24 ساعة

يضطر الكثير من المواطنين إلى تغيير بيانات البطاقة الشخصية، سواء بتغيير المهنة أو الحالة الاجتماعية أو العنوان الخاص بصاحب البطاقة، وهناك حالات عديدة يضطر فيها صاحب البطاقة الشخصية إلى تغيير البيانات واستخراج البطاقة خلال 24 ساعة فقط، وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الإجراءات والمستندات المطلوبة لتغيير البيانات الخاصة بالبطاقة الشخصية واستخراج البطاقة خلال 24 ساعة فقط، وفق الموقع الرسمي لمصلحة الأحوال المدنية، كالتالي:

1- تغيير الحالة الاجتماعية

المستندات المطلوبة

- يقوم المواطن بتقديم نموذج طلب البطاقة.

- تقديم أصل بطاقة الرقم القومي المراد تغيير البيانات بها.

- تقديم صورة مستند إثبات الحالة الاجتماعية والأصل للاطلاع.

الشروط المطلوبة

- أن يكون صاحب الطلب مصري أو مصرية الجنسية.

- أن يكون المتقدم للخدمة المواطن نفسه.

إجراءات تغيير بيانات محل الإقامة

- تقديم الأوراق المطلوبة للموظف المختص بمصلحة الأحوال المدنية.

- استخراج وثيقة مميكنة بالحالة الجديدة.

الرسوم المطلوبة

- في حالة الرغبة في استلام البطاقة بعد 15 يوما، يجري شراء استمارة عادية فئة 45 جنيها.

- في حالة الرغبة في استلامها بعد 3 أيام، يجري شراء استمارة عاجلة فئة 120 جنيها.

- في حالة الرغبة في استلامها خلال 24 ساعة، يجري شراء استمارة مميزة فئة 170 جنيها.

تغيير بيانات محل الإقامة

المستندات المطلوبة

- استمارة بطاقة الرقم القومى.

- المستندات الدالة على إثبات الشخصية ومحل الإقامة والوظيفة والحالة الاجتماعية.

شروط الحصول على الخدمة

- استخراج بطاقة رقم قومي من قبل.

- حضور صاحب الشأن شخصيا لتقديم إجراءات طالب الخدمة.

إجراءات تغيير بيانات محل الإقامة

- شراء استمارة الرقم القومي وملئ بياناتها واعتمادها من الجهه التابع لها صاحب البطاقة.

- تقديم الطلب والمستندات المطلوبة للموظف المختص.

الرسوم المطلوبة

- في حالة الرغبة في استلام البطاقة بعد 15 يوما، يجري شراء استمارة عادية فئة 45 جنيها.

- في حالة الرغبة في استلامها بعد 3 أيام، يجري شراء استمارة عاجلة فئة 120 جنيها.

- في حالة الرغبة في استلامها خلال 24 ساعة، يجري شراء استمارة مميزة فئة 170 جنيها.

تغيير بيانات المهنة بالبطاقة الشخصية

المستندات المطلوبة

- استمارة بطاقة الرقم القومي.

- المستندات الدالة على إثبات الشخصية ومحل الإقامة والوظيفة والحالة الاجتماعية.

شروط تغيير بيانات المهنة

- استخراج بطاقة رقم قومي من قبل.

- حضور صاحب الشأن شخصيا.

إجراءات تغيير بيانات المهنة

- شراء استمارة الرقم القومي وملئ بياناتها واعتمادها من الجهة التابع لها.

- تقديم الطلب والمستندات المطلوبة للموظف المختص.

الرسوم المطلوبة

- في حالة الرغبة في استلام البطاقة بعد 15 يوما، يجري شراء استمارة عادية فئة 45 جنيها.

- في حالة الرغبة في استلامها بعد 3 أيام، يجري شراء استمارة عاجلة فئة 120 جنيها.

- في حالة الرغبة في استلامها خلال 24 ساعة، يجري شراء استمارة مميزة فئة 170 جنيها.