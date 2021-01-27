افتتاح «ديارنا» للمنتجات التراثية بالأقصر.. ومشارك: أنقذنا من الركود

افتتح المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، بساحة مسجد أبو الحجاج، معرض ديارنا، لبيع المنتجات التراثية والحرفية للأسر المنتجة، الذي يستمر حتى الـ6 من الشهر القادم، ويشارك فيه 85 عارضًا من الأسر المنتجة المقيدة بالوزارة، وتمثل 11 محافظة بالمعرض، وهي: «القاهرة- المنوفية- الأقصر- أسوان- قنا- سوهاج- المنيا- الفيوم- شمال سيناء - جنوب سيناء، الجيزة».

كريم مشارك في المعرض: تواجدت في «ديارنا» منذ تأسيسه في 2013

واعتاد الشاب الثلاثيني كريم محمد، المشاركة في معارض «ديارنا» الذي بدأت فكرته في عام 2013، حيث يجد فيه الفرصة المناسبة لترويج منتجاته التي ورث صناعتها عن والده.

«الخيامة».. ذلك الفن المصري الذي تتفرد مصر به عن بقية دول العالم، وهي الأعمال اليدوي الذي يقدمها كريم في المعرض، بحسب «كريم»، الذي يروي لـ«الوطن»، أنه وجد في معارض ديارنا الفرصة المناسبة للتوسع في الأعمال اليدوية التي يقدمها، وخاصة أنها وسيلة جديدة لتسويق منتجاته في ظل ركود تلك الأسواق.

«ديارنا» ساعدتني في الاستمرار فيها رغم معاناة الحرف من ضعف الإقبال

ورغم أن مجال «الخيامة»، يعاني من التدهور ومهدد بالانقراض، إلا أن معارض «ديارنا»، فرصة مناسبة لزيادة مبيعاته من المنتجات التي يشغلها يدويا، «ديارنا ساعدتني استمر في الحرفة دي اللي بحبها رغم التطور التكنولوجي اللي خلي الإقبال عليها ضعيف».

المعرض يضم منتجات تراثية يدوية من الخزف والمفروشات والسجاد والكليم، والنحاس والصدف والخيامية والمفروشات والإكسسوارات الحريمي والمنزلي، وكروشيه ولوحات فنية، ومنتجات الألباستر، ومنتجات جلدية، وخوص ومنتجات غذائية، ومنتجات تجميل وعناية بالبشرة، والزي السيناوي، بالإضافة إلى المنتجات التي تميز محافظات «قنا-سوهاج- أسوان- الأقصر».

الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلنت أن المعرض ضمن الخطة الاستراتيجية للوزارة للتمكين الاقتصادي للأسر المنتجة، حيث يهدف لمساعدتهم في عرض منتجاتهم المتنوعة بما يساهم في دعم الصناعات الحرفية، مؤكدة أن الوزارة تواصل سياستها المتعلقة بالتمكين الاقتصادي عبر خلق أسواق جديدة وتشجيع العارضين على المشاركة فى المعرض والترويج لمنتجاتهم.