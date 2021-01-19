استمرار حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية فى الأقصر

شنت رئاسه مركز ومدينه القرنة، غرب الأقصر، برئاسة العميد علاء عبد الجابر، حملة ليلية لليوم الرابع على التوالي، للمتابعة والتأكيد علي تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا، وتلاحظ التزام المواطنين بارتداء الكمامة لارتفاع الوعي، حيث انخفض عدد المخالفين مقارنة بالأيام السابقة.

استهدفت الحملة شارع التمثالين وشارع المستثمر ومدخل القرنة الجديدة وتفرعاتها ومنطقة القباوي، وأسفرت الحملة عن ضبط 10 أفراد بدون الكمامة.

وطلب المواطنون بالتصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة المقددرة بـ50جنيها، كما تم غلق عدد 2 مقهى لعدم اتباع الإجراءات الاحترازية وتقديم الشيشة وتم ضبط ومصادرة عدد 5 شيش.

شارك فى الحملة مصطفى جبريل نائب رئيس المدينة وادارات النظافة والتجميل والمتابعة الميدانية والحملة الميكانيكية.

وشدد رئيس المدينة علي استمرار الحملات وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة ومراعاة مسافة التباعد بين المواطنين.

وفى السياق ذاته كلف العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينه القرنة غرب الأقصر، رؤساء الوحدات المحلية الفرعية بالمرور اليومى كلا فى قطاعه، ونواب رئيس المركز بالمدينة وتحت إشرافه شخصيا لرصد أي تعديات وإزالتها فى المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وخلال المرور اليومي تم رصد حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمنطقة السيول بالقرنة عبارة عن حفر أساسات وقواعد مساحة 450 مترا وقامت لجنة باشراف نائب رئيس المدينة والمتابعة الميدانية والإدارة الهندسية بردم الأساسات والقواعد واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف.

كما تمكنت قرية الضبعية من رصد حالة تعد ببناء سور على أراضى زراعية مساحة ٢٥٠ متر وتم ازالته فورا فى المهد.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.