استمرار حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية فى الأقصر
11:41 ص | الثلاثاء 19 يناير 2021
الحملات على المقاهى
شنت رئاسه مركز ومدينه القرنة، غرب الأقصر، برئاسة العميد علاء عبد الجابر، حملة ليلية لليوم الرابع على التوالي، للمتابعة والتأكيد علي تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا، وتلاحظ التزام المواطنين بارتداء الكمامة لارتفاع الوعي، حيث انخفض عدد المخالفين مقارنة بالأيام السابقة.
استهدفت الحملة شارع التمثالين وشارع المستثمر ومدخل القرنة الجديدة وتفرعاتها ومنطقة القباوي، وأسفرت الحملة عن ضبط 10 أفراد بدون الكمامة.
وطلب المواطنون بالتصالح الفوري وتم تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة المقددرة بـ50جنيها، كما تم غلق عدد 2 مقهى لعدم اتباع الإجراءات الاحترازية وتقديم الشيشة وتم ضبط ومصادرة عدد 5 شيش.
شارك فى الحملة مصطفى جبريل نائب رئيس المدينة وادارات النظافة والتجميل والمتابعة الميدانية والحملة الميكانيكية.
وشدد رئيس المدينة علي استمرار الحملات وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة ومراعاة مسافة التباعد بين المواطنين.
وفى السياق ذاته كلف العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينه القرنة غرب الأقصر، رؤساء الوحدات المحلية الفرعية بالمرور اليومى كلا فى قطاعه، ونواب رئيس المركز بالمدينة وتحت إشرافه شخصيا لرصد أي تعديات وإزالتها فى المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وخلال المرور اليومي تم رصد حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمنطقة السيول بالقرنة عبارة عن حفر أساسات وقواعد مساحة 450 مترا وقامت لجنة باشراف نائب رئيس المدينة والمتابعة الميدانية والإدارة الهندسية بردم الأساسات والقواعد واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف.
كما تمكنت قرية الضبعية من رصد حالة تعد ببناء سور على أراضى زراعية مساحة ٢٥٠ متر وتم ازالته فورا فى المهد.
يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.