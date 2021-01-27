عشان متتعرضش للخطر.. المواصفات الآمنة للمشترك الكهربائي لمنع الحرائق

بحلول فصل الشتاء تزداد حالات حوادث الحرائق في العقارات بسب استخدام الدفايات الكهربائية في المنازل، حيث إن استخدامها بشكل متكرر يؤدي إلى تلف المشترك الكهربائي المستخدم لتشغيلها، لذلك يجب أن يتم اختيار المشترك المستخدم بعناية، تجنبًا لحدوث أي من الحرائق، وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، المواصفات الآمنة للمشترك الكهربائي، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، كالتالي:

المعايير الآمنة للمشترك الكهربائي

- يجب على المستخدم أن يحرص على استخدام المشترك ذات المواصفات المطابقة لمعايير الجودة القياسية، وتجنب استخدام المنتج الردىء.

- يجب أن يقوم المستخدم بالتأكد من وجود زر الحماية العمومي لتجنب زيادة الأحمال، والذي يفصل أتوماتيكيا عند بدء التزايد على أحمال الكهرباء.

- من الضروري أن يقوم المستخدم بالتأكد من أن جميع برايز المشترك صالحة لتركيب جميع أنواع الفيش مع وجود غوالق ميكانيكية لجميع الفيش.

- الحرص على شراء المشترك الذي يكون الجسم الخارجي الخاص به مصنعا من مادة مقاومة للاشتعال، وأن تكون جميع الأجزاء الداخلية من النحاس.

- يجب على المستخدم أن يقوم بالتأكد من أن مشترك الكهرباء يعمل بشكل صحيح قبل استخدامه.

- كما أنه من الضروري أن يقوم المواطن بالتحقق من الحد الأقصى لمستوى الجهد الكهربائي لمشترك الكهرباء.

- يجب على المواطن أن يقوم بالتأكد من صحة الأجهزة الكهربائية التي تقوم بتوصيلها بمشترك الكهرباء.

- يجب على المواطن أن يكون على دراية بالأجهزة الكهربائية، ذات الاستهلاك العالي للكهرباء والتي تتمثل في الآتي: «الميكروويف، الفرن، الغسالة، المجفف»، حيث إن تلك الأجهزة تحتاج إلى توصيلها مباشرة بالكهرباء بدون مشترك كهرباء، حتي لا يتم توصيل الأجهزة الإضافية إلى المشترك ليؤثر بالسلب على جودة ضخ الجهد الكهربائي بالمشترك وحدوث الحرائق الناتجة عن الاستخدام الخاطئ للمشترك.