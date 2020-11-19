تعرف على الاستخدام الأمثل للسخان والدفاية الكهربائية لتجنب الحرائق

بحلول فصل الشتاء، ومع انخفاض درجات الحرارة، يحرص الكثيرون من محبي استخدام المياه الساخنة على شراء وتوفير سخان المياه في المنزل، لتجنب استخدام المياه الباردة، ولكن مع كثرة استخدام السخان، تزداد فاتورة الكهرباء الشهرية نتيجة للاستخدام الخاطئ في الاستهلاك، كما يلجأ الكثيرون إلى استخدام الدفاية الكهربائية للتدفئة، ويؤدي استخدامها بشكل خاطئ إلى حدوث حرائق هائلة.

ويقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، نشرات توعوية للمواطنين، لمساعدتهم على استهلاك الكهرباء الاستخدام الأمثل، بما يساعدهم على ترشيد استهلاك الكهرباء، تستعرض "الوطن" عددا من النصائح لتوفير الكهرباء وتجنب حدوث حالات اختناق أثناء الاستحمام، ونصائح للاستخدام الأمثل للدفاية الكهربائية، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، كالتالي:

نصائح لاستخدام السخان الكهربائي

- يجب أن يراعي المستهلك عند شراء سخان جديد، اختيار مواصفات السخان عالي الكفاءة والموفر للكهرباء والذي يحتوي على ملصق كفاءة الطاقة (بطاقة كفاءة الطاقة).

-يجب ضبط الثرموستات الخاصة بالسخان الكهربائي عند درجة الحرارة ما بين 50-60 درجة مئوية، وليس أكثر.

- يجب تجنب ضبط السخان على درجات الحرارة المرتفعة، حتى لا يتسبب فى إجهاد السخان وللحفاظ على عمره الافتراضي وتجنب رفع قيمة فاتورة الكهرباء.

- لابد من تفريغ ربع كمية مياه الخزان كل 3 أو 6 أشهر للتخلص من الشوائب التي تعوق انتقال الحرارة وتخفض كفاءة السخان وبالتالي يستهلك كهرباء أكثر.

- يفضل عدم تشغيل السخان بشكل مستمر على مدار اليوم لأن الحرارة تقل بالتدريج حتى يعاد التسخين مرة أخرى لأكثر من مرة.

- يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالي نصف ساعة.

- يجب أن تكون المسافة بين السخان والصنبور "الحنفية" أقل من 10 أمتار.

نصائح لاستخدام الدفاية الكهربائية

- ضرورة التأكد من وجود القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائي.

- التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية واستخدام أسلاك ومعدات كهربائية من ماركة معروفة ونوع جيد.

- تجنب مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق.

- تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

- لا تضع الدفايات على قطع الأثاث "الخزانات، والطاولات" القابلة للاشتعال و ألا تقل المسافة بين الدفاية والمفروشات عن متر علي الاقل.

- عدم استعمالها كأداة للاشتعال أو التسخين أو تجفيف الملابس.

- يراعى فصل التيار الكهربائي عن الدفاية عند وصول تدفئة المكان إلي الدرجة المطلوبة خاصة أثناء النوم.