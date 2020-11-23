  إنشاء أول حاضنة للتكنولوجيا الحيوية بجامعة بنها  

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإنشاء أول حاضنة للتكنولوجيا الحيوية بمقر جامعة بنها بالعبور، لدعم وتوفير خدمات الأعمال والاستشارات الفنية والعلمية لمشروعات البحث العلمي والشركات الناشئه في مجال التكنولوجيا الحيوية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذا القرار سيتيح لجامعة بنها الاستفادة من مخرجات البحث العلمي والأفكار الابتكارية لإنشاء شركات بشكل منفرد، أو الاشتراك مع الآخرين في إنشاء شركات.

من جانبه، أفاد الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة للدرسات العليا والبحوث، أن إنشاء حاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية خطوة مهمة في طريق ربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع، حيث تلعب الحاضنات التكنولوجية دورًا كبيرًا في تحقيق أقتصاد المعرفة من خلال تحويل الأفكار الإبداعية إلى ثروة، مشيرًا إلى أن الحاضنات تعتبر أحد أهم أدوات التنمية المستدامة، والتي تتمثل في المعامل والكيانات الداعمة للبحث العلمي والابتكار وتحويل الأفكار الإبداعية والأبحاث التطبيقية إلى مشاريع إنتاجيه وصناعية ناجحة.

وفي وقت سابق، شاركت جامعة بنها برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة في مسابقة "التراث وطريق الحريق"، والتي أقيمت علي هامش فعاليات اجتماعات تحالف جامعات طريق الحرير بجامعة نزارباييف بدولة كازاخستان من خلال تطبيق "زووم".

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن جامعة بنها هي الجامعة الأفريقية الوحيدة التي شاركت في هذه المسابقة، حيث شارك الطالب مصطفى أيمن مصطفى بقسم اللغة الصينية بكلية الآداب بفيديو من تصميمه بعنوان "من صناعة الحرير..إلي صناعة التاريخ"، حيث استعرض فيه تاريخ العلاقات المصرية الصينية واشتراك جامعة بنها في المكتب التنفيذي لطريق الحرير منذ عام 2015 لتصبح أول جامعة في الشرق الأوسط ضمن تشكيل المكتب التنفيذي للتحالف.

جدير بالذكر أن تحالف جامعات دول طريق الحرير، يضم أكثر من مائة جامعة في أكثر من 60 دولة في قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، ويمثل اقتصادياتها نحو 30% من الاقتصاد العالمي، ما يعد إنجازًا مهمًا ويؤكد التزامًا أكاديميًا بين جامعات هذه الدول بالتعاون الأكاديمي والعلمي المشترك للتبادل الثقافي.