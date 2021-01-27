وزير الاتصالات: نقدم مجموعة مبادرات قوية لتأهيل الطلاب

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تقدم مجموعة من المبادرات لتدريب الطلاب المصريين المتفوقين، وتعزيز قدراتهم الرقمية، التي تختلف بالجرعة التدريبية والتعمق في التخصصات المختلفة التي تطرحها الوزارة، أهمها من أجل محو الأمية الرقمية، للتعامل مع وسائل تكنولوجيا المعلومات الحديثة.

مبادرة «بناة مصر الرقمية» تكلف الدولة نحو 450 إلى 500 ألف جنيه

وأضاف «طلعت»، خلال مداخلة له عبر الفيديو ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الطالب ضمن مبادرة «بناة مصر الرقمية» يكلف الدولة ما يقرب من 450 إلى 500 ألف جنيه ما بين ماجيستير أو دورات تدريبية أو إقامة بالنسبة لممن هم خارج القاهرة: «أنا لا أعتبره كلفه ولكنه استثمار سعيد بيه»

المبادرة تتاح لكل الشباب المتفوقين في مصر دون تفرقة

وأوضح أن المبادرة تتاح لكل الشباب المتفوقين في مصر دون تفرقه، ولا يحرم منها ايا من الشباب المتفوق في محافظات الجمهورية المختلفة، حيث توفر الوزارة لهم إقامة ملحقة بالمبادرة لإستضافه الشباب من خارج القاهرة، كما ويحصلوا على نفس الفرصة التي يحصل عليها أقرانهم في القاهرة، حيث حرصت الوزارة أن يلتحق ضمن المبادرة ما يقرب من 50% من الطلاب خارج القاهرة، كما تتضمن المبادرة 50% من الشباب و50% من الإناث.

الاستثمار في العقول والشباب أفضل استثمار

مشيرًا إلى أن باقي المبادرات تسعي إلى تنمية قدرات الشباب في مجالات العمل المختلفة لسوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تسعي لإخراج مجموعة قادة من الشباب في مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «الاستثمار في العقول والشباب هو أفضل استثمار، ونحن لا نبخل أبدًا على تلك المبادرات، وبناة مصر الرقمية مع جامعات مرموقة وشركات متخصصه في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشركات التي تقوم بتدريب الطلاب واحده من أفضل الشركات على مستوى العالم».

المبادرة تسعى لإخراج شباب متخصص في كافة أطياف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وألفت إلى أن الغرض من المبادرة تسعى لإخراج شباب متخصص في كافة أطياف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحديثة بمنظور عالمي حديث ومتطور، حيث أن فترة الدراسة تستمر على مدار عام وبشكل مجاني كامل، وتبدأ المبادرة بمحور علمي أكاديمي عبر الإنترنت، كما ويتلقي الشاب العلم في التخصص الذي يختاره بشكل أكبر عمقًا، وينتهي به الحال لدرجة الماجيستير العلمي في التخصص الذي اختاره من قبل، كما يعتمد المحور الأخر على تدريب عملي تقدمه أفضل الشركات حول العالم بداخلها لتلك الطلاب لمدة 3 أشهر للتعرف بشكل أعمق على تلك الشركات من الداخل وكيفية إدارتها وطرق السيطرة على المشروعات، ليتعرف الشاب على أساليب الإدارة وطرق العمل الحديثة.

تستهدف المبادرات القادمة ما يقرب من ألف شاب

وأكد أنه جرى إطلاق المبادرة عبر اشتراك 200 شاب في المرحلة الأولي منها، فيما وتستهدف المبادرات القادمة ما يقرب من ألف شاب في كل دفعه يتم فيها تعليم الأمن السيبراني والبرمجة وعلوم الروبوتات والفنون الرقمية.

المبادارت تستهدف أطياف مختلفة من الشباب

وتابع: «المبادارت تستهدف أطياف مختلفة من الشباب، ومبادرة بناه مصر الرقمية تستهدف شباب متخصص ومتفوق من مجالات الاتصال، ويجب أن يستوفي الطالب كل متطلبات التقديم حتى يتثني له الالتحاق بالمبادرة، وهناك طلاب يحصلون على ما يقرب من ألفين دولار بعد حصولهم على مثل تلك المبادرات وهم يعملون في منازلهم مع شركات عالمية ودولية».