أبرز 5 بنوك تتيح فتح حسابات للشباب بعد قرار «المركزي»

في إطار دعم الشباب ومنحهم الحقوق المالية، فضلا عن تكريس الثقافة المصرفية في سن مبكرة، قرر محافظ البنك المركزي، طارق عامر، توجيه البنوك لفتح حسابات مصرفية لفئة الشباب من 16 وحتى 21 عاما دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر.

قرار «المركزي» أشاد به خبراء المال، ومن بينهم أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، مؤكدا أن المجتمع المصري في طريقه ليكون مجتمعا لا نقديا الفترة المقبلة، وأن ذلك أمر جيد بالنسبة للشباب بمجرد استخراج بطاقة الرقم القومي، وذلك بالنظر إلى استهلاك الشباب لعمليات الشراء، التي من الممكن تنفيذها عبر البطاقات الائتمانية.

ويستعرض «الوطن» أبرز البنوك التي تُقدم حسابات للشباب في إطار خدماتها اليومية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة.

حساب الشباب من بنك عودة

ويتيح بنك عودة للعملاء الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 21 عام حيث يمكن الآن الاستفادة من الأموال من خلال حساب الشباب «Youth».

مزايا حسابات الشباب من سن 11 وحتى 15 عاما:

- لايوجد رسوم شهرية.

- 5.25% معدل الفائدة الستري.

- تضاف الفائدة كل 3 أشهر.

مزايا حسابات الشباب من سن 16 وحتى 21 عاما:

- 10 جنيهات قيمة الرسوم الشهرية.

- 5.25% معدل الفائدة السنوي.

- تضاف الفائدة كل 3 أشهر.

المستندات المطلوبة:

- الحد الأدني للعمر 11 سنة لحسابات «juniors» و16 سنة لحسابات «bosses»

- صورة من بطاقة الرقم القومي السارية، أو جواز سفر ساري، للوصي القانوني والطفل في حالة فتح حساب «bosses» وشهادة ميلاد الطفل في حالة حساب «juniors» مع إثبات محل الإقامة وخطاب جهة العمل للوصي القانوني.

- الحد الأدني لفتح الحساب 500 جنيه.

حساب الشباب من بنك الإسكندرية

يمنح بنك الإسكندرية لعملائه من الشباب إمكانية فتح حساب على أن يمنح العميل في حال فتح هذا الحساب كوبون هدية بقيمة 200 جنيه.

خصائص الحساب

- الحد الأدنى لفتح الحساب: 250 جنيه.

- الحد الأدنى لاحتساب العائد: 250 جنيه.

- لا توجد مصروفات إدارية لفتح الحساب.

- عائد تنافسي يستيطع العميل صرفه كل شهر.

- أقل مصروفات تشغيل شهرية.

المستندات والأوراق المطلوبة:

- أن يكون سن العميل من 16 إلى 25 عاما.

- زيارة أقرب فرع ببطاقة الرقم القومي سارية.

حساب الشباب من بنـك مصـر

مزايا حساب الشباب

- عند إصدار بطاقة بنك مصر للشباب، سيتم فتح حساب توفير يحصل حامل البطاقة من خلاله على عائد دوري.

- يتم الاستعلام عن رصيد حساب التوفير الصادر عليه البطاقة من خلال جميع آلات الصراف الآلي ATM على مدار 24 ساعة يوميا.

- مدة صلاحية البطاقة خمس سنوات.

شروط الحصول على البطاقة

- أن يكون عمر المتقدم للحصول على البطاقة الأصلية لا يقل عن 16 عاما.

المستندات المطلوبة للحصول على البطاقة

- صورة بطاقة الرقم القومي​.

حساب الشباب من البنك الأهلي المصري

ويمنح البنك الأهلي للشباب من هم بعمر الـ16 عاما، فتح حساب على أن تقدم نسخة من بطاقة الهوية أو جواز السفر فقط.

تفاصيل حساب الشباب من البنك الأهلي

- الحد الأدنى لفتح الحساب: 500 جنيه.

- تحسب الفائدة إذا تخطت الـ3 آلاف جنيه ودون ذلك لا يتم احتساب فائدة.

- يتم إعفاء الحساب من تسديد أي مصاريف لفتحه.

- يقدم البنك من مصروفات كشف الحساب ربع السنوي والمصروفات الإدارية، وكذلك مصروفات إصدار بطاقة الخصم المباشر، وذلك بهدف دعم الشباب وتشجيعهم على الادخار.

حساب الشباب من بنك HSBC

تفاصيل فتح الحساب:

- الحد الأدنى لفتح الحساب: 10 آلاف جنيه.

- أقل من 10 آلاف جنيه: نسبة الفائدة 7% سنويًا.

- من 10 آلاف جنيه لأقل من 100 ألف جنيه: نسبة الفائدة 0.5% سنويًا.

- من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه: نسبة الفائدة 2 % سنويًا.

- من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه: نسبة الفائدة 3% سنويا.

- من مليون جنيه لأكثر: نسبة الفائدة 6% سنويا.

القانون لا يمنع حسابات الشباب

من جهته، أكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، عدم وجود مانع من الناحية القانونية لفتح حسابات مصرفية لفئة الشباب من 16 وحتى 21 عاما، دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر، وذلك استنادا لأحكام القانون المدني وقانون الولاية على المال؛ حيث تبين عدم وجود مانع من الناحية القانونية من فتح حسابات مصرفية للفئة المذكورة، مع مراعاة أن تكون المنتجات المصرفية، المقدمة لهم متناسبة مع حدود أهليتهم وحجم المخاطر المرتبطة بهم، وكذا الالتزام بكافة الضوابط والتعليمات ذات الصلة.