أستاذ أمراض صدر تحذر من استخدام «الأكسجين» لمصابي كورونا دون طبيب

قالت الدكتور مايسة شرف الدين، أستاذ الأمراض الصدرية بطب القصر العيني، إن استعمال عقار الأكسجين بكثرة يؤثر بالسلب على صحة الأشخاص، ويشعر الشخص بهواء بارد، وهذا يجعل الشخص يشعر بصعوبة في التنفس، لذا يجب أن يكون استعمال الأكسجين تحت إشراف طبيب، لأن كل مريض له نسبة معينة وسرعة معينة للغاز الذي يجب استنشاقه، والأمر ليس رفاهية ولكنه علم ولا يعتمد على باب الاجتهاد.

فرق كبير بين إسطوانات الأكسجين وجهاز التنفس الصناعي

وأضافت «شرف الدين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية dmc، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أنه عند وصف علاج الأكسجين يجب إعطاؤه بنسبة لترين في الدقيقة، من أجل الحفاظ على عمل مركز التنفس في المخ، لافتا إلى أن هناك فرقا كبيرا بين أسطوانات الأكسجين وجهاز التنفس الصناعي، فالجهاز يكون أكثر آمانا ويحتاج دخول العناية المركزة، ويكون المريض في غير كامل وعيه، ولا يمكن الاستعانة بالتنفس الصناعي في البيت إلا في حالات نادرة.

أتمنى صدور قرار بمنع صرف إسطوانات الأكسجين دون طبيب

وتابعت، «نفسي يصدر قرار بمنع صرف أسطوانات أكسجين إلا بوصف طبيب، حتى لا يُساء استخدام الأسطوانات، وتوجد أزمات كبيرة قد تقع من خلال وجود شرارة كبيرة مما يودي لانفجار الأسطوانة، ويجب تطبيق معايرة نسبة الأكسجين في الدم من أجل معرفة طريقة الضخ المناسبة».

وظهرت في الآونة الأخيرة معاناة بعض المصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» مما أدى إلى احتياج استخدام جهاز التنفس الصناعي في المستشفيات، وظهور فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في الصين في مدينة ووهان بمقاطعة هوبي، وأصبح وباء عالمي في مارس 2020 بحسب إعلان منظمة الصحة العالمية، واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول في أعداد الإصابات والوفيات.