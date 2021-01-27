«الأعلى للجامعات»: إعلان جداول الامتحانات في الأسبوع الأول من فبراير

أكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعضوية رؤساء الجامعات، أنّ امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي، في موعدها بعد انتهاء إجازة منتصف العام، وسيتم إعلان جداول الامتحانات خلال الأسبوع الأول من فبراير المقبل، مشددا على تطبيق الإجراءات الاحترازية في التعامل مع وباء كورونا.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إنّ امتحانات التيرم في موعدها قائمة حتى الآن، وأي قرارات تتعلق بها أو بمصير العملية التعليمية هو قرار دولة وجماعي للأعلى للجامعات، موضحا أنّ الجامعة جاهزة لاستكمال الدراسة وفقا للقرارات الوزارية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي كورونا.

امتحانات الترم الأول ونظام الدراسة بالترم الثاني مرتبط بمستجدات كورونا

وأوضح رئيس جامعة حلوان، لـ«الوطن»، أنّ امتحانات التيرم ستكون حضوريا بمختلف الكليات، وسيتم اتباع عدد من الإجراءات بشأنها، ومنها التشديد على ارتداء الكمامة لكل منتسبي الحرم الجامعي، وتخفيف عدد لجان الامتحانات لأقل من النصف من الطلاب، وترك مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل طالب وآخر، وإجراء عملية التعقيم الدوري قبل وبعد انعقاد الامتحانات لجميع المنشآت بالجامعة.

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، أنّ أي قرارات تتعلق بالامتحانات وانتظام الدراسة خلال العام الحالين وكذلك العلمية التعليمية، متوقف على مستجدات كورونا فيروس كورونا (كوفيد 19)، وما يتم رصده على أرض الواقع، مؤكدا أنّ أي قرارات تتعلق بهذا الشأن هي قرارات دولة، بناء على المستجدات التي يتم رصدها.

وأوضحت المصادر أنّ العلمية التعليمية مستمرة، والامتحانات في موعدها وفقا لقررات مجلس الوزارء بشأنها، لافتا إلى أنّ المجلس الأعلى في انعقاد دائم لدراسة وبحث أي مستجدات تتعلق بهذا الشأن، وخريطة الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي سيتم متابعتها خلال اجتماع الأعلى للجامعات المقبل، مؤكدا أنّ امتحانات التيرم في موعدها المقرر بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي.